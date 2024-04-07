Среди множества извилистых горных трасс, пролегающих через Кавказский хребет, путь к Джилы-Су выделяется своей неповторимой красотой.
Протяженность этого маршрута около 80 километров, и он ведет путешественников через перевалы и ущелья, открывая захватывающие виды на суровую, но величественную кавказскую природу. Вдоль этой горной дороги можно насладиться видами на Эльбрус с многочисленных смотровых площадок, которые встречаются на пути.
По достижении живописного урочища Джилы-Су, уникальное курортное поселение приглашает гостей насладиться отдыхом в окружении нетронутой природы. Здесь расположены известные термальные источники, обладающие целебными свойствами, которые были известны еще в древности.
Соглашение, подписанное в 2021 году между США, Британией и Австралией, вызвало значительное внимание в международном сообществе.