Хорватская стюардесса о службе на яхте: истории о роскоши и внимании к деталям

Стюардесса раскрыла необычную просьбу богатого пассажира на роскошной яхте

1:05 Your browser does not support the audio element. Туризм

Хорватская стюардесса, работающая на роскошной яхте M/Y Freedom, поделилась своим опытом работы, который, по ее словам, иногда напоминает службу в армии. Она признается, что ее работа строится на принципах порядка, работы и дисциплины, а также на отношении "никогда не говори нет" к запросам гостей.

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Мартина Дрежанчич рассказала об одном из необычных запросов богатого пассажира, который попросил подать к столу куриные яйца от кур, питающихся только червяками, утверждая, что такие яйца содержат максимальное количество белка. Она отметила, что выполнила этот и множество других запросов, подчеркивая важность командной работы и выполнения каждым своей части работы на высоком уровне.

Яхта M/Y Freedom, предлагающая аренду по цене от 80 до 100 тысяч евро в неделю, предназначена для путешествий по Адриатическому морю и рассчитана на до 22 гостей. На борту яхты есть роскошные удобства, такие как бассейн, кинотеатр, тренажерный зал, массажный кабинет и джакузи.