Подросток побил два мировых рекорда, завершив кругосветное путешествие на самолете

Подросток побил два мировых рекорда, совершив "кругосветку" на самолете

1:00 Your browser does not support the audio element. Туризм

Согласно информации от ABC News, подросток с бельгийско-британским происхождением завершил одиночное кругосветное путешествие на самолете, установив два новых мировых рекорда Guinness.

Фото: flickr.com by Dmitry Terekhov from Odintsovo, Russian Federation is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Мак Резерфорд, всего лишь 17-летний, приземлился к западу от Софии, столицы Болгарии. Он стал самым молодым пилотом, совершившим в одиночку кругосветное путешествие, а также самым юным летчиком, совершившим это на сверхлегком самолете "Акула".

Путешествие Резерфорда началось 23 марта, и за пять месяцев он сумел посетить 52 страны на пяти континентах, а также дважды пересек экватор. Планировалось, что путешествие продлится три месяца, однако из-за песчаных бурь, муссонных дождей и сильной жары оно растянулось на пять месяцев.

Также сообщается, что сестра пилота, Зара, достигла аналогичных результатов в возрасте 19 лет. Предыдущий рекордсмен был старше Мака Резерфорда на год.