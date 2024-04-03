Летние туры: почему раннее бронирование выгоднее - советует президент Союза туристических агентств

Глава Союза туристических агентств, Сергей Голов, подчеркнул, что приобретение туров на летний сезон в самом начале является более выгодным вариантом.
"Цены определенно не будут снижаться, поскольку билеты раскупаются, и их количество уменьшается, что приводит к увеличению стоимости. Чем раньше вы приобретете их, тем выгоднее это будет", — отметил он в интервью.
Голов пояснил, что отдых в Крыму или Абхазии обойдется дешевле, чем в Сочи. Если речь идет о летнем отдыхе, но без посещения пляжей, популярными направлениями являются Калининград, Алтайский край и Байкал. Также растет спрос на отдых в России из-за того, что многие зарубежные направления недоступны для большинства россиян.
Президент России Владимир Путин обсудил с главами регионов страны развитие проекта федеральных круглогодичных курортов под названием "Пять морей и озеро Байкал". Глава государства подчеркнул необходимость эффективного использования возможностей страны, сообщает Царьград.
Среди разнообразных направлений для летнего отдыха у моря у россиян традиционно пользуется большой популярностью Турция. "Вечерняя Москва" обратилась к эксперту, чтобы узнать, насколько востребовано это направление сегодня и есть ли возможность приобрести путевки по привлекательной цене.
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