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Летние туры: почему раннее бронирование выгоднее - советует президент Союза туристических агентств

Эксперты советуют покупать летные туры как можно раньше

1:21
Туризм

Глава Союза туристических агентств, Сергей Голов, подчеркнул, что приобретение туров на летний сезон в самом начале является более выгодным вариантом.

Эксперты советуют покупать летные туры как можно раньше
Фото: wikimedia.org by Сергей Коровкин 84 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"Цены определенно не будут снижаться, поскольку билеты раскупаются, и их количество уменьшается, что приводит к увеличению стоимости. Чем раньше вы приобретете их, тем выгоднее это будет", — отметил он в интервью.

Голов пояснил, что отдых в Крыму или Абхазии обойдется дешевле, чем в Сочи. Если речь идет о летнем отдыхе, но без посещения пляжей, популярными направлениями являются Калининград, Алтайский край и Байкал. Также растет спрос на отдых в России из-за того, что многие зарубежные направления недоступны для большинства россиян.

Президент России Владимир Путин обсудил с главами регионов страны развитие проекта федеральных круглогодичных курортов под названием "Пять морей и озеро Байкал". Глава государства подчеркнул необходимость эффективного использования возможностей страны, сообщает Царьград.

Среди разнообразных направлений для летнего отдыха у моря у россиян традиционно пользуется большой популярностью Турция. "Вечерняя Москва" обратилась к эксперту, чтобы узнать, насколько востребовано это направление сегодня и есть ли возможность приобрести путевки по привлекательной цене.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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