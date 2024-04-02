Планируйте свой идеальный отпуск: сэкономьте до 60% на турах за границу

Стал известен способ сэкономить до 60% на покупке тура за границу

1:22 Your browser does not support the audio element. Туризм

По словам Юлии Савицкой, руководительницы турфирмы и блогера, акция раннего бронирования позволяет сэкономить около 60% на стоимости зарубежного тура. Это особенно актуально для тех, кто предпочитает премиум-класс и рассматривает проживание в роскошных отелях.

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Лето является периодом наибольшего спроса на туристические поездки. Чтобы уменьшить расходы на отпуск, рекомендуется воспользоваться предложением раннего бронирования, что может принести скидку в размере около 60%. Этот вариант особенно привлекателен для любителей комфортного отдыха и предпочитающих престижные отели. Раннее бронирование доступно за полгода до начала поездки, и еще одним преимуществом является возможность постепенной оплаты тура минимальными частями.

Турэксперт отмечает, что окончательная стоимость тура зависит от текущего курса доллара или евро. В случае увеличения валютного курса выгоднее поторопиться с оплатой оставшейся суммы.

Советуется планировать поездку на май или начало июня, чтобы воспользоваться наилучшими ценами. Туры с вылетом до 10 июня обещают наибольшие экономии, до 40% по сравнению с поездками в июле и августе. Однако, по словам Савицкой, возможность найти горящие предложения на проживание в хороших отелях летом становится все более редким явлением.