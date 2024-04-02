Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Классическая картошка в духовке: ничего лишнего, в качестве приправы — только масло, соль и перец
Почему важно обрезать деревья?
Акции Xiaomi выросли на 16% после запуска электромобиля SU7
Хлои Кардашьян удивила поклонников новым образом
Эксперты назвали породы кошек, которые привлекают деньги
Чемпион UFC Ислам Махачев побрил себе голову
Фильтр для душа: решение для здоровой кожи и волос
Лучшим рекламодателем среди страховщиков признана компания ВСК
Физик МГУ Бычков назвал раскаленный газ одной из опасностей шаровых молний
Планируйте свой идеальный отпуск: сэкономьте до 60% на турах за границу

Стал известен способ сэкономить до 60% на покупке тура за границу

1:22
Туризм

По словам Юлии Савицкой, руководительницы турфирмы и блогера, акция раннего бронирования позволяет сэкономить около 60% на стоимости зарубежного тура. Это особенно актуально для тех, кто предпочитает премиум-класс и рассматривает проживание в роскошных отелях.

Стал известен способ сэкономить до 60% на покупке тура за границу
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Лето является периодом наибольшего спроса на туристические поездки. Чтобы уменьшить расходы на отпуск, рекомендуется воспользоваться предложением раннего бронирования, что может принести скидку в размере около 60%. Этот вариант особенно привлекателен для любителей комфортного отдыха и предпочитающих престижные отели. Раннее бронирование доступно за полгода до начала поездки, и еще одним преимуществом является возможность постепенной оплаты тура минимальными частями.

Турэксперт отмечает, что окончательная стоимость тура зависит от текущего курса доллара или евро. В случае увеличения валютного курса выгоднее поторопиться с оплатой оставшейся суммы.

Советуется планировать поездку на май или начало июня, чтобы воспользоваться наилучшими ценами. Туры с вылетом до 10 июня обещают наибольшие экономии, до 40% по сравнению с поездками в июле и августе. Однако, по словам Савицкой, возможность найти горящие предложения на проживание в хороших отелях летом становится все более редким явлением.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Не воняют псиной и не лают: названы породы собак для самых придирчивых хозяев

У каждой собаки присутствует свой уникальный аромат, который выполняет различные функции, такие как отпугивание хищников и привлечение партнеров.

Кинологи назвали породы собак для самых требовательных хозяев
Ручную кладь в самолётах хотят сделать платной
Новые правила авиаперевозок: почему пассажиры теперь могут быть обязаны платить за ручную кладь
Уникальное явление: гигантские медузы захватывают берега Антальи
"Эффективнее гиперзвука": названа самая результативная ракета российской армии
После атак БПЛА по Татарстану "санитарная зона" с Украиной может увеличиться до Львова Любовь Степушова Варшава и армия Польши усиленно готовятся к разделу Украины Дмитрий Плотников Дарья Асламова: Индия глазами спецкора Pravda.Ru Дарья Асламова
Блогер Мелстрой отказался платить миллиард рублей за размещённый на Луне его никнейм
Секрет совершенной кожи: правила использования сахарного скраба
Сводка с фронта: до города Часов Яр осталось 500 метров, освобождение села Водяное
Сводка с фронта: до города Часов Яр осталось 500 метров, освобождение села Водяное
Последние материалы
Физик МГУ Бычков назвал раскаленный газ одной из опасностей шаровых молний
Врачи объяснили, почему нельзя пускать питомца в свою кровать
Салат из фасоли, козьего сыра и овощей: вкусный и сытный, хоть и готовится без майонеза
Аренда "однушек" в Москве подорожала почти в двое за год
Гепатолог Савельев: боли внизу живота справа и под рёбрами нельзя игнорировать
Цветут с начала лето и до поздней осени: говорим о васильках
Mercedes-Benz EQS оказался наиболее быстро-обесценивающимся автомобилем
Все о ламинировании бровей: процедура, эффект, уход после
Хоккеист Федотов о дебюте за "Филадельфию Флайерз": "Для меня неважно, выйду ли я с первых минут или по ходу встречи"
Фанаты тревожатся: Кендалл Дженнер прооперировала лицо?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников