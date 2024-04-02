Турист из КНР попался с клыками диких животных на российской таможне: детали

Китаец пытался вывезти из России звериные клыки в термосе и был задержан

0:53 Your browser does not support the audio element. Туризм

На странице Дальневосточного таможенного управления в социальной сети "ВКонтакте" сообщается о случае, когда турист из Китая попытался вывезти из России клыки диких животных и был задержан таможенниками.

Фото: Openverse by barbourians is licensed under CC BY-SA 2.0

По информации, обнаруженные уссурийскими таможенниками клыки (предположительно, волка) были обнаружены в термосе и маникюрном наборе китайского путешественника. Он утверждал, что получил их от друга и намеревался подарить сыну.

Против этого мужчины было возбуждено дело об административном правонарушении. В случае признания вины ему грозит штраф, который может достигать трехкратной стоимости товаров с конфискацией.

Ранее на таможне был задержан пассажир из Таджикистана, который пытался ввезти в Россию 300 шампуров и коробку приправы для шашлыка. Мужчина объяснил, что эти товары были необходимы ему для работы.