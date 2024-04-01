Откройте для себя уникальные природные красоты Узбекистана: озёра, горы и пляжи

Что посмотреть и чем заняться в Узбекистане в 2024 году

3:27 Your browser does not support the audio element. Туризм

Если туристический маршрут, включающий Самарканд, Бухару и Ташкент, считается "золотым", то для пляжей и озёрных курортов Узбекистана более подходит эпитет "серебряные". Под лучами южного солнца морская соль на этих пляжах Средней Азии создаёт блеск драгоценного металла. Ниже будет рассказано о местах, где сосредоточены отдых и природные богатства Узбекистана.

Фото: commons.wikimedia.org by Чамбли is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Озеро Судочье

Ранее Судочье было известно как крупный рыболовный центр и настоящее оазисное озеро в среднеазиатской пустыне. Однако обмеление Аральского моря изменило его характер: промысловая рыба ушла, а на её место прибыли разнообразные птицы, такие как фламинго, пеликаны, цапли, беркуты и множество других видов.

Расположенное вдали от населенных пунктов и на миграционном пути различных птиц, Судочье стало местом для "дикого" туризма и наблюдения за птицами. Здесь не стоит ожидать большого комфорта, зато можно насладиться потрясающими видами, птичьими рынками и полным уединением.

Озера Урунгач

Две озёрные водоёмы, окрашенные в цвет благородного нефрита, образовались в Угам-Чаткальском национальном парке в результате обвала скальных пород, который образовал естественную плотину. Вода в них, помимо изумительного цвета, отличается кристальной чистотой и прозрачностью благодаря естественным песчано-гравийным фильтрам.

Тем не менее, невысокая температура воды может отпугнуть любителей купания. Но на берегах озёр можно комфортно отдохнуть, наслаждаясь живописными горными пейзажами.

Водохранилище Чарвак

Под названием Чарвак скрываются не только гидроэлектростанция и поселок, но и водохранилище с многочисленными пансионатами, базами отдыха и санаториями, расположенное на склонах западного Тянь-Шаня. Это место пользуется популярностью среди любителей треккинга и экотуризма.

Отдых на Чарваке не считается ленивым, но это идеальное место для перезагрузки и обновления души. Проведение нескольких дней на свежем горном воздухе, окруженном умиротворяющими водопадами, скалами и снежными вершинами, позволит полностью расслабиться.

Аральское море

Аральское море, когда-то одно из величайших водоёмов Средней Азии, сегодня скорее символ масштабной экологической катастрофы и напоминание о том, что ресурсы природы не безграничны.

Тем не менее, отдых на Аральском море может стать уникальным опытом. Здесь можно насладиться солевыми ваннами, пройти джип-сафари по пустыням Кызылкум, Аралкум и плато Устюрт, а также увидеть удивительные картины, такие как кладбище кораблей. Пейзаж Аральского моря изменится в ближайшие годы — к 2030 году планируется засадить эти территории лесами. Поэтому любителям экотуризма стоит поторопиться.

Заповедник Бадай-Тугай

Если вы устали от пустынных пейзажей, то стоит посетить заповедник Бадай-Тугай. Этот заповедник представляет собой цветущий оазис в низинах Амударьи после бескрайних пустынь. Он создан для сохранения бухарских оленей и пользуется популярностью как среди туристов, так и среди местных жителей, которые приходят сюда на пикники и фотосессии. Особенно впечатляющим заповедник выглядит на закате, когда природа создаёт идеальные условия для наблюдения за закатом.