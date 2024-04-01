Носорог атакует туриста в индийском национальном парке: шокирующий инцидент в Ассаме

Дикий носорог в Индии напал на российского туриста

1:08 Your browser does not support the audio element. Туризм

Дикий носорог атаковал российского туриста во время его путешествия по Индии, когда он находился в национальном парке Казиранга в штате Ассам. По данным, турист был обнаружен без сознания у реки Мора Дифлу сотрудниками лесного ведомства, после чего его госпитализировали в больницу в Кохре.

Фото: www.flickr.com by Деннис Джарвис из Галифакса, Канада is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Группа сотрудников лесного ведомства спасла его из глубин национального парка 24 марта. Мужчина прибыл в Индию 13 марта и достиг Ассама 16 марта, но его вещи, включая мобильный телефон, были похищены ранее — во время поездки из Калькутты в Гувахати.

"Я заметил детеныша и двинулся в его сторону, не подозревая, что его мать-носорог также находится поблизости. Мать напала на меня, и я потерял сознание. Позже меня спасли", — рассказал пострадавший, когда пришел в себя.

Ранее также сообщалось о нападении носорогов на семь человек во время сафари в национальном парке Джалдапара в округе Алипурдуар: водитель автомобиля, в котором находились туристы, попытался отступить, но не учел и упал в кювет.