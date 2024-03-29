Путеводитель по лучшим достопримечательностям Санкт-Петербурга: Исаакиевский собор, Эрмитаж и не только

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Куда сходить и что посмотреть в Санкт-Петербурге

2:38
Туризм

Северная столица представляет собой идеальное направление для путешественников. Каждый уголок этого города является настоящей достопримечательностью. Даже на один выходной не хватит, чтобы ознакомиться хотя бы с частью уникальных мест Петербурга — для этого потребуется несколько дней.

Куда сходить и что посмотреть в Санкт-Петербурге
Фото: commons.wikimedia.org by Ninara is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В нашей сегодняшней статье мы подготовили список самых живописных мест города, которые стоит посетить туристам в этом году.

  1. Исаакиевский собор
    Исаакиевский собор является великолепным образцом архитектуры Санкт-Петербурга, над его возведением трудились целых 40 лет. Монументальное здание сохранило свой первозданный вид благодаря создателю, архитектору Огюсту Монферрану.

  2. Михайловский дворец
    Посещение Михайловского дворца обязательно для каждого туриста в Санкт-Петербурге, особенно интересно посетить главное здание Русского музея. Здесь представлены различные экспонаты, начиная от изысканных картин и заканчивая редкими монетами. Также стоит заглянуть в другие здания музея, где также представлено множество интересных экспозиций.

  3. Памятник Чижику-Пыжику
    Памятник Чижику-Пыжику — это маленькая скульптура птицы, которую можно увидеть только в Санкт-Петербурге, рядом с Императорским училищем правоведения. Эта скульптура стала объектом песен и легенд, именно студентов этого училища некогда дразнили "чижиками-пыжиками".

  4. Петропавловская крепость
    Петропавловская крепость является историческим центром Санкт-Петербурга, местом, где началось строительство нового города при Петре I. Посетителям стоит обязательно посетить Петропавловский собор — место захоронения российских императоров.

  5. Эрмитаж
    Эрмитаж — это великолепный музей с более чем тремя миллионами экспонатов, считающийся одним из самых богатых в мире. Путешественники не могут пропустить его при посещении Санкт-Петербурга.

  6. Мариинский театр
    Мариинский театр — это знаменитое место, где можно прочувствовать атмосферу эпохи Пушкина. Посещение спектакля или балета в этом театре предоставляет уникальную возможность окунуться в мир искусства.

  7. Кунсткамера
    Кунсткамера, официально известная как "Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого", представляет множество интересных экспонатов. Но особенно привлекательным и жутким местом является сама Кунсткамера — кабинет анатомических редкостей и аномалий.

  8. Крейсер "Аврора"
    Крейсер "Аврора" прославился своим участием в исторических сражениях, включая знаменитый выстрел перед штурмом Зимнего дворца. Сегодня "Аврора" является музеем, который посещают гости Санкт-Петербурга.
Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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