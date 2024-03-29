Путеводитель по лучшим достопримечательностям Санкт-Петербурга: Исаакиевский собор, Эрмитаж и не только

Северная столица представляет собой идеальное направление для путешественников. Каждый уголок этого города является настоящей достопримечательностью. Даже на один выходной не хватит, чтобы ознакомиться хотя бы с частью уникальных мест Петербурга — для этого потребуется несколько дней.
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В нашей сегодняшней статье мы подготовили список самых живописных мест города, которые стоит посетить туристам в этом году.
Исаакиевский собор Исаакиевский собор является великолепным образцом архитектуры Санкт-Петербурга, над его возведением трудились целых 40 лет. Монументальное здание сохранило свой первозданный вид благодаря создателю, архитектору Огюсту Монферрану.
Михайловский дворец Посещение Михайловского дворца обязательно для каждого туриста в Санкт-Петербурге, особенно интересно посетить главное здание Русского музея. Здесь представлены различные экспонаты, начиная от изысканных картин и заканчивая редкими монетами. Также стоит заглянуть в другие здания музея, где также представлено множество интересных экспозиций.
Памятник Чижику-Пыжику Памятник Чижику-Пыжику — это маленькая скульптура птицы, которую можно увидеть только в Санкт-Петербурге, рядом с Императорским училищем правоведения. Эта скульптура стала объектом песен и легенд, именно студентов этого училища некогда дразнили "чижиками-пыжиками".
Петропавловская крепость Петропавловская крепость является историческим центром Санкт-Петербурга, местом, где началось строительство нового города при Петре I. Посетителям стоит обязательно посетить Петропавловский собор — место захоронения российских императоров.
Эрмитаж Эрмитаж — это великолепный музей с более чем тремя миллионами экспонатов, считающийся одним из самых богатых в мире. Путешественники не могут пропустить его при посещении Санкт-Петербурга.
Мариинский театр Мариинский театр — это знаменитое место, где можно прочувствовать атмосферу эпохи Пушкина. Посещение спектакля или балета в этом театре предоставляет уникальную возможность окунуться в мир искусства.
Кунсткамера Кунсткамера, официально известная как "Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого", представляет множество интересных экспонатов. Но особенно привлекательным и жутким местом является сама Кунсткамера — кабинет анатомических редкостей и аномалий.
Крейсер "Аврора" Крейсер "Аврора" прославился своим участием в исторических сражениях, включая знаменитый выстрел перед штурмом Зимнего дворца. Сегодня "Аврора" является музеем, который посещают гости Санкт-Петербурга.
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