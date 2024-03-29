Путеводитель по лучшим достопримечательностям Санкт-Петербурга: Исаакиевский собор, Эрмитаж и не только

Куда сходить и что посмотреть в Санкт-Петербурге

2:38 Your browser does not support the audio element. Туризм

Северная столица представляет собой идеальное направление для путешественников. Каждый уголок этого города является настоящей достопримечательностью. Даже на один выходной не хватит, чтобы ознакомиться хотя бы с частью уникальных мест Петербурга — для этого потребуется несколько дней.

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В нашей сегодняшней статье мы подготовили список самых живописных мест города, которые стоит посетить туристам в этом году.

Исаакиевский собор

Исаакиевский собор является великолепным образцом архитектуры Санкт-Петербурга, над его возведением трудились целых 40 лет. Монументальное здание сохранило свой первозданный вид благодаря создателю, архитектору Огюсту Монферрану. Михайловский дворец

Посещение Михайловского дворца обязательно для каждого туриста в Санкт-Петербурге, особенно интересно посетить главное здание Русского музея. Здесь представлены различные экспонаты, начиная от изысканных картин и заканчивая редкими монетами. Также стоит заглянуть в другие здания музея, где также представлено множество интересных экспозиций. Памятник Чижику-Пыжику

Памятник Чижику-Пыжику — это маленькая скульптура птицы, которую можно увидеть только в Санкт-Петербурге, рядом с Императорским училищем правоведения. Эта скульптура стала объектом песен и легенд, именно студентов этого училища некогда дразнили "чижиками-пыжиками". Петропавловская крепость

Петропавловская крепость является историческим центром Санкт-Петербурга, местом, где началось строительство нового города при Петре I. Посетителям стоит обязательно посетить Петропавловский собор — место захоронения российских императоров. Эрмитаж

Эрмитаж — это великолепный музей с более чем тремя миллионами экспонатов, считающийся одним из самых богатых в мире. Путешественники не могут пропустить его при посещении Санкт-Петербурга. Мариинский театр

Мариинский театр — это знаменитое место, где можно прочувствовать атмосферу эпохи Пушкина. Посещение спектакля или балета в этом театре предоставляет уникальную возможность окунуться в мир искусства. Кунсткамера

Кунсткамера, официально известная как "Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого", представляет множество интересных экспонатов. Но особенно привлекательным и жутким местом является сама Кунсткамера — кабинет анатомических редкостей и аномалий. Крейсер "Аврора"

Крейсер "Аврора" прославился своим участием в исторических сражениях, включая знаменитый выстрел перед штурмом Зимнего дворца. Сегодня "Аврора" является музеем, который посещают гости Санкт-Петербурга.