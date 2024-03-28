Рыба-деликатес из песчаных глубин: знакомство с рыбой Ракад в Хургаде

Необычная рыба в Хургаде оказалась деликатесом для местных

0:57 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Хургаде туристы обратили внимание на удивительную рыбу, которая напоминала миниатюрного крокодила. Однако специалисты с местного рыбного рынка заверили их, что эта рыба безопасна и даже считается деликатесом среди местных жителей.

Фото: commons.wikimedia.org by Дж . К. Х. Фридже is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Хамо Аль-Борсаиди, продавец рыбы из Хургады, поделился в интервью местным СМИ, что эта рыба известна как "рыба ракад" и встречается довольно часто. Обычно её ловят с помощью сетей или ловушек у дна, так как она часто зарывается в песок.

"Вид этой рыбы может пугать туристов, но для местных жителей она является одним из любимых деликатесов. Она богата фосфором и приготовленная на гриле или запечённая очень вкусна", — добавил эксперт.

Ещё один любопытный факт: рыбный рынок Хургады является крупнейшим коммерческим рынком рыбы в провинции Красного моря и привлекает множество туристов во время их посещения Хургады.