Рыба-деликатес из песчаных глубин: знакомство с рыбой Ракад в Хургаде

В Хургаде туристы обратили внимание на удивительную рыбу, которая напоминала миниатюрного крокодила. Однако специалисты с местного рыбного рынка заверили их, что эта рыба безопасна и даже считается деликатесом среди местных жителей.
Хамо Аль-Борсаиди, продавец рыбы из Хургады, поделился в интервью местным СМИ, что эта рыба известна как "рыба ракад" и встречается довольно часто. Обычно её ловят с помощью сетей или ловушек у дна, так как она часто зарывается в песок.
"Вид этой рыбы может пугать туристов, но для местных жителей она является одним из любимых деликатесов. Она богата фосфором и приготовленная на гриле или запечённая очень вкусна", — добавил эксперт.
Ещё один любопытный факт: рыбный рынок Хургады является крупнейшим коммерческим рынком рыбы в провинции Красного моря и привлекает множество туристов во время их посещения Хургады.
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