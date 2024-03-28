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Узбекистан: весенние путешествия в центре внимания российских туристов

Россияне нацелены на весенний туризм в Узбекистан

Туризм

По данным АТОР, увеличился спрос среди российских туристов на весенние путешествия в Узбекистан. По оценкам рынка, прирост составляет приблизительно 20%. Пик интереса ожидается с апреля и будет продолжаться до майских праздников.

Россияне нацелены на весенний туризм в Узбекистан
Фото: commons.wikimedia.org by Чамбли is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Согласно участникам рынка, стоит забронировать туры на май заранее. С увеличением срока до заезда авиабилеты становятся дороже, и возможен дефицит мест в некоторых экскурсионных программах. Также могут возникнуть проблемы с подтверждением транспорта и наличием опытных гидов.

Путешественники предпочитают длительные туры от 7 до 10 дней, чтобы максимально ознакомиться с местными достопримечательностями. Стоимость таких путевок начинается от 90 тысяч рублей на двоих, не включая стоимость перелета. Цена зависит от выбранной экскурсионной программы и даты заезда.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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