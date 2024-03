Узбекистан: весенние путешествия в центре внимания российских туристов

По данным АТОР, увеличился спрос среди российских туристов на весенние путешествия в Узбекистан. По оценкам рынка, прирост составляет приблизительно 20%. Пик интереса ожидается с апреля и будет продолжаться до майских праздников.

Фото: commons.wikimedia.org by Чамбли is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported