Рождение Профессии: как в 1939 году в СССР была официально введена роль бортпроводника

В наше время работа бортпроводника может показаться обыденной, но в первые годы развития гражданской авиации в Советском Союзе она представляла собой нечто необычное и романтичное.Однако реальность труда на борту самолета в то время была далека от романтических представлений — гражданская авиация того времени была схожа с военной структурой, с ее строгой дисциплиной.
Первой женщиной, официально занимавшейся обслуживанием пассажиров на борту самолета, стала Эльза Городецкая. 5 мая 1939 года она совершила свой первый рейс на маршруте Москва — Ашхабад. Однако в ее трудовой книжке в тот момент была указана должность "кладовщицы". Этот инцидент произошел потому, что официальной профессии "бортпроводник" в советской авиации еще не существовало.
Ситуация изменилась в том же 1939 году, когда профессия бортпроводника была официально введена.
Адвокаты, защищающие подсудимых по делу о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл", столкнулись с угрозами в свой адрес.