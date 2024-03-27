Рождение Профессии: как в 1939 году в СССР была официально введена роль бортпроводника

Была ли должность бортпроводника в СССР

0:58 Your browser does not support the audio element. Туризм

В наше время работа бортпроводника может показаться обыденной, но в первые годы развития гражданской авиации в Советском Союзе она представляла собой нечто необычное и романтичное.Однако реальность труда на борту самолета в то время была далека от романтических представлений — гражданская авиация того времени была схожа с военной структурой, с ее строгой дисциплиной.

Фото: www.flickr.com by Austrian Airlines is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.

Первой женщиной, официально занимавшейся обслуживанием пассажиров на борту самолета, стала Эльза Городецкая. 5 мая 1939 года она совершила свой первый рейс на маршруте Москва — Ашхабад. Однако в ее трудовой книжке в тот момент была указана должность "кладовщицы". Этот инцидент произошел потому, что официальной профессии "бортпроводник" в советской авиации еще не существовало.

Ситуация изменилась в том же 1939 году, когда профессия бортпроводника была официально введена.

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