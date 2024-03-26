Турпоток из России в Турцию снизился на 10,8% в феврале: анализ экспертов

Россияне больше не хотят летать в Турцию

1:19 Your browser does not support the audio element. Туризм

В феврале количество российских туристов, посетивших Турцию, составило 203 075 человек, что на 10,8% меньше, чем в предыдущем году, согласно отчету АТОР. Однако этот показатель оказался выше, чем в январе, когда снижение составило 17,6%.

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Это привело к тому, что Россия заняла второе место среди основных поставщиков туристов в Турцию, уступив лидерство Ирану. В прошлом месяце в страну прибыло 226 104 иранца, что более чем вдвое больше, чем в феврале 2023 года (112 291 посещение).

Третье место заняла Германия, с числом визитов в Турцию, составившим 187 946 (+26,8% по сравнению с прошлым годом). Болгария и Грузия также вошли в пятерку лидеров. При этом туристический поток из этих стран вырос на 21,2% и 6% соответственно.

Таким образом, Россия стала единственной страной из топ-листа, где количество посещений снизилось по сравнению с предыдущим годом.

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