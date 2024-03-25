Новый этап: россия и абхазия восстанавливают авиасообщение с инвестициями в 12 млрд рублей

Россия и Абхазия начали реализацию инвестиционного проекта по восстановлению авиасообщения, с планами запуска регулярных рейсов в 2024 году. По оценкам Дмитрия Вольвача, стоимость проекта составит 12 миллиардов рублей.
"В текущем году мы планируем провести первый пробный рейс из России в аэропорт "Сухум", который находится в процессе реконструкции", — отметил Вольвач.
В феврале МИД России опубликовал предупреждение для туристов, намеревающихся посетить Абхазию, указывая на недостаточно строгое применение абхазским правосудием к преступлениям, совершаемым на территории республики. Дипломаты подчеркнули, что это повышает риски для безопасности иностранных посетителей, прибывающих на курорты Абхазии.
Клематис – изысканные и красивые растения, которые стали популярными среди садоводов благодаря своим ярким и многочисленным цветкам. Своими изящными лозами они покрывают заборы, стены и даже деревья, создавая впечатляющий вид.