Новый этап: россия и абхазия восстанавливают авиасообщение с инвестициями в 12 млрд рублей

Авиасообщения между Россией и Абхазией возобновятся в 2024 году

0:47 Your browser does not support the audio element. Туризм

Россия и Абхазия начали реализацию инвестиционного проекта по восстановлению авиасообщения, с планами запуска регулярных рейсов в 2024 году. По оценкам Дмитрия Вольвача, стоимость проекта составит 12 миллиардов рублей.

Фото: flickr. com by Jordi Cucurull is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

"В текущем году мы планируем провести первый пробный рейс из России в аэропорт "Сухум", который находится в процессе реконструкции", — отметил Вольвач.

В феврале МИД России опубликовал предупреждение для туристов, намеревающихся посетить Абхазию, указывая на недостаточно строгое применение абхазским правосудием к преступлениям, совершаемым на территории республики. Дипломаты подчеркнули, что это повышает риски для безопасности иностранных посетителей, прибывающих на курорты Абхазии.