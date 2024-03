Откройте для себя Эльбрус: всесезонные приключения в горах

Почему поездка на Эльбрус хороша в любое время года? Что интересного можно увидеть и чем заняться на этой горе? Советы опытных путешественников.

Фото: Собственная работа by Минги Тау 5642 is licensed under Attribution-Share Alike 4.0.