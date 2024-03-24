Уникальные особенности местной жизни Шри-Ланки: босые ноги и школьная дисциплина

Особенности местных на Шри-Ланке, вызывающие у туристов удивление

0:54 Your browser does not support the audio element. Туризм Путешествия

На улицах городов и поселков Шри-Ланки можно заметить одну из наиболее выдающихся черт местной жизни: большинство жителей этого тропического острова предпочитают ходить без обуви. Вне зависимости от того, находятся ли они на рынке, в супермаркете или даже в некоторых офисах, многие местные жители снимают обувь, чтобы наслаждаться прохладой под ногами. Эта традиция имеет глубокие истоки, уходящие в древние времена, и символизирует уважение к земле.

Фото: commons.wikimedia.org by alessandro pucci is licensed under CC BY 2.0

Для туристов также стало неожиданным открытием, насколько строго соблюдается школьная форма на Шри-Ланке. Начиная с самых младших классов и заканчивая выпускниками, все учащиеся одеты в безупречные белоснежные рубашки, юбки или брюки. Не допускается ни малейших нарушений или небрежного вида — аккуратный внешний вид является обязательным условием в каждом учебном заведении.