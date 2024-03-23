Отдых в Марокко: почему эта экзотическая страна покоряет сердца туристов

Марокко набирает популярность у российских туристов

1:13 Your browser does not support the audio element. Туризм

Однако имеются некоторые аспекты, на которые стоит обратить внимание. Хотя спрос на данный вид отдыха не является широко распространенным, количество проданных путевок постепенно увеличивается, особенно в компаниях Anex, PAC Group, "Интурист" и Space Travel. Например, компании FUN&SUN и "Русский Экспресс" отмечают заметный рост спроса по сравнению с предыдущим годом, однако стоит отметить, что общий объем продаж по-прежнему остается относительно невысоким.

Фото: flickr.com by Murray Foubister is licensed under Commons, the free media repository

Согласно данным сервиса онлайн-бронирования "Онлайн Экспресс", с начала текущего года количество забронированных туров в Марокко превысило половину общего объема за прошлый год, что сообщает АТОР на сайте "Русский Экспресс".

По мнению представителей компании Space Travel, Марокко предлагает туристам продукт высокого качества, однако он относительно дорогой. Одним из его преимуществ является отсутствие необходимости в получении визы для россиян и наличие интересной экскурсионной программы. Пик сезона для экскурсионных поездок в стране приходится на весенний и осенний периоды. Туристы посещают такие города, как Марракеш, Рабат, Фес и известный "синий город".

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