Секреты комфортного полета: как избежать неудобных кресел в самолете

Стюардесса назвала один ряд, который стоит избегать при выборе места в самолете

0:44 Your browser does not support the audio element. Туризм

Стюардесса из авиакомпании TUI подчеркнула, что ряд кресел в середине самолета является наименее удобным, советуя пассажирам избегать его. Эту информацию передает The Mirror.

Фото: commons.wikimedia.org by Austrian Airlines is licensed under CC BY-SA 2.0

Тара, бортпроводница на ближнемагистральных рейсах, рекомендует пассажирам обращать внимание на кресла в передней и задней частях самолета. Она пояснила, что еда обычно разносится от кабины персонала к середине, что может привести к нехватке питания в среднем ряду.

Ранее бывшая стюардесса, опытная путешественница, советовала пассажирам избегать приема снотворных на борту в целях собственной безопасности. Согласно автору статьи, некоторые препараты могут вызывать сонливость на протяжении продолжительного времени.