Секреты комфортного полета: как избежать неудобных кресел в самолете

Стюардесса из авиакомпании TUI подчеркнула, что ряд кресел в середине самолета является наименее удобным, советуя пассажирам избегать его. Эту информацию передает The Mirror.
Тара, бортпроводница на ближнемагистральных рейсах, рекомендует пассажирам обращать внимание на кресла в передней и задней частях самолета. Она пояснила, что еда обычно разносится от кабины персонала к середине, что может привести к нехватке питания в среднем ряду.
Ранее бывшая стюардесса, опытная путешественница, советовала пассажирам избегать приема снотворных на борту в целях собственной безопасности. Согласно автору статьи, некоторые препараты могут вызывать сонливость на протяжении продолжительного времени.
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