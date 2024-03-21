Визовые центры Болгарии временно приостанавливают прием документов на краткосрочные визы

Временно приостановлен прием документов на краткосрочные визы в Болгарию

0:40 Your browser does not support the audio element. Туризм

С 22 марта по 1 апреля визовые центры Болгарии временно приостанавливают прием документов на краткосрочные визы (тип С), как сообщает оператор визовых центров — компания VFS Global. Это решение было принято по указанию консультативного отдела посольства.

Фото: raspp .ru

Напомним, что с 1 апреля Болгария и Румыния частично присоединяются к Шенгенской зоне, начиная выдавать шенгенские визы иностранным гражданам, включая российских, что позволит въезжать в страны Шенгена по воздушным и морским маршрутам.

Решение относительно возможности въезда с этими визами через сухопутные границы Евросоюза будет принято позднее.