Идеальный Отдых: отельные услуги и бесплатные подарки для гостей

Подарки и бонусы, которые туристы могут бесплатно получить в отелях

1:02 Your browser does not support the audio element. Туризм

Помимо стандартных предметов гигиены, доступных в номере, гости могут запросить дополнительные товары, такие как бальзам для губ или утюжок для волос, обратившись на рецепции. Некоторые отели также предлагают бесплатно зарядные устройства и адаптеры, а некоторые даже выдают наушники и планшеты, хотя это чаще всего характерно для отелей высокого уровня, как сообщает издание Sun.

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Sheraton Maui Resort and Spa на Гавайях, например, предоставляет возможность аренды гавайской гитары на 48 часов, а также предлагает курсы игры на ней для начинающих. Некоторые опытные путешественники утверждают, что в некоторых отелях можно побывать на кухне и даже принять уроки готовки. Например, основательница туристического сайта Bohemian Trails, Меган Эйлин Макдонаф, рассказала, что один из отелей предложил ей бесплатный урок по приготовлению тортильи. Эксперты считают, что гости могут получить доступ к этим дополнительным услугам и привилегиям, просто обратившись за ними.