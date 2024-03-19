Минтранс не одобрил введение режима "открытого неба" в аэропорту Сочи

Для привлечения зарубежных авиакомпаний аэропорт Сочи запросил у Минтранса России разрешение на ввод режима "открытого неба" сроком на три года. Однако ведомство не одобрило такое предложение, посчитав что пока рано вводить подобные изменения.
РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минтранса пишет, что введение режима может плохо повлиять на транспортную доступность южного направления для россиян.
Важно, конечно, наладить авиасообщение с другими государствами, но в приоритете развитие внутреннего туризма. Именно аэропорт Сочи — крупнейший хаб юга нашей страны. Об этом агентству рассказал представитель ведомства.
Порой актеры настолько правдоподобно изображают любовь и страсть, что зрители готовы их даже поженить. Или по крайней мере приписать им роман