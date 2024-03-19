Минтранс не одобрил введение режима "открытого неба" в аэропорту Сочи

Режим "открытого неба" предложили ввести в аэропорту Сочи

0:41 Your browser does not support the audio element. Туризм

Для привлечения зарубежных авиакомпаний аэропорт Сочи запросил у Минтранса России разрешение на ввод режима "открытого неба" сроком на три года. Однако ведомство не одобрило такое предложение, посчитав что пока рано вводить подобные изменения.

Фото: flickr.com by Bill Abbott is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минтранса пишет, что введение режима может плохо повлиять на транспортную доступность южного направления для россиян.

Важно, конечно, наладить авиасообщение с другими государствами, но в приоритете развитие внутреннего туризма. Именно аэропорт Сочи — крупнейший хаб юга нашей страны. Об этом агентству рассказал представитель ведомства.