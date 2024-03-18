Борьба за права: почему две женщины требуют компенсацию от Air New Zealand

Двух пассажирок сняли с рейса из-за крупных габаритов

1:33 Your browser does not support the audio element. Туризм

Две женщины, пассажирки авиакомпании Air New Zealand, высказали недовольство тем, что их сняли с рейса из-за того, что они были крупного телосложения. История была опубликована в британской газете Daily Mail.

Фото: Собственная работа by Luis Miguel Bugallo Sánchez (Lmbuga) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.

В пятницу, 15 марта, Энджел Хардинг и ее подруга летели из Нейпира в Окленд, Новая Зеландия. Женщина рассказала, что почувствовала резкую боль в левой руке, когда стюардесса пыталась опустить подлокотник, общаясь с ней в агрессивном тоне. После некоторого времени по громкой связи было объявлено, что все пассажиры должны покинуть самолет из-за некоторых "неудобств".

После того, как стюардесса завершила разговор по телефону, она подошла к женщинам и сообщила, что им следовало забронировать по два места на рейсе. По словам Хардинг, это было "неудобством", о котором объявили по громкой связи. Пассажирки, нуждающиеся в инвалидных колясках из-за проблем со здоровьем, были удалены из самолета. Им было сказано, что им придется заново бронировать билеты, но следующий доступный рейс был только через два дня из-за высокого спроса.

Хардинг объяснила стюардессе, что они не могут позволить себе покупать по два места и что у них нет родственников, у которых можно было бы остановиться в другом городе. В ответ авиакомпания предложила оплатить им питание, проживание и перелет, а также доступ в зал ожидания. Тем не менее, пассажирки требуют компенсацию за оскорбление, унижение и стресс, заявляя, что были дискриминированы из-за своего внешнего вида.