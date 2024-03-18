Бунт против туристов устроили местные жители Малаги

Жители Малаги начали бороться с туристами

1:06 Your browser does not support the audio element. Туризм

В испанском городе Малага местные жители не привыкли к большому количеству туристов, также там против того, чтобы из города делали курорт. В связи с этим население самостоятельно начало бороться с туристами.

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Испанцы устроили бунт, развесили плакаты чуть ли не с призывом туристов покинуть город с надписями "убирайтесь" и "здесь воняет туристами".

Издание "Турпром" сообщает, что такое отношение к путешественникам на фоне повышения цен стало возникать и в других испанских регионах.

На популярном курорте Тенерифе уже практически началось восстание против туристов. Причины те же- местные возмущены переориентацией всех сфер жизни под туризм, из-за чего теперь для местных снять или приобрести недвижимость — очень дорогое удовольствие.

Эксперты прогнозируют, что волна подобных протестных мероприятий против туристов может охватить всю Испанию, так как аналогичное недовольство есть и у жителей других курортов.

На Канарских островах тоже готовится бунт против путешествующих. Итальянцы стали уставать от туристов, из-за которых выросли цены практически на все.