Социологи выяснили, куда намерены поехать россияне этой весной

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Выявлены основные туристические маршруты на предстоящую весну

1:22
Туризм

Социологи из сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip выяснили, какие города намерены посетить туристы из России ближайшей весной. 

Выявлены основные туристические маршруты на предстоящую весну
Фото: ИА Красная весна

Первое место в списке туристических пожеланий занимает Москва (22,4%), на втором месте расположился Санкт-Петербург с показателем 14,5%,, на третьем месте - Сочи, куда намерены поехать 12,2% опрошенных. Около 3% получили Казань и Калининград.

Среди зарубежных городов туристы предпочли Стамбул, Токио и Париж. Также пользуются спросом направления в Дубай, Бангкок, Минск и Ереван. Таким образом, список туристических предпочтений достаточно разнообразен и в нём присутствуют как традиционные внутренние и внешние направления (Москва, Санкт-Петербург и Стамбул, Париж), так и новые центры притяжения для туристов: Токио, Минск и Ереван. Любопытно, что в апреле показатель интереса туристов к поездке в Токио был выше, чем даже к отправке в Париж, до которого ближе, чем до столицы Японии даже с учётом пересадки в ОАЭ или в Турции. 

Разнообразие туристических направлений свидетельствует, во-первых, о сохранении высоких доходов, во-вторых, о срыве попыток географической изоляции России. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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