Увеличение безопасности полетов: почему бросать монеты в двигатель самолета - плохая идея

Рейс в Пекин задержался на четыре часа из-за необычного события

Один из пассажиров, направляющихся на рейс CZ8805 из Саньи в Пекин, принял решение увеличить вероятность успешного полета, бросив несколько монет в турбовентиляционный двигатель самолёта авиакомпании China Southern Airlines во время посадки людей на борт.

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Стюардесса, заметившая поведение необычного пассажира, вызвала тревогу. Экипаж быстро выявил нарушителя и стремился установить количество монет, брошенных в двигатель, чтобы избежать потенциальной катастрофы. Позже к нему прибыла полиция.

Специалистам пришлось провести тщательный осмотр двигателя, чтобы найти все монеты. Это привело к задержке рейса в Пекин на четыре часа.

Тем не менее, в Китае, где суеверия распространены повсеместно, подобные инциденты не являются редкостью. По итогам происшествия авиакомпания обратилась к пассажирам в социальных сетях с просьбой не бросать монеты в двигатели самолётов.