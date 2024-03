Увеличение безопасности полетов: почему бросать монеты в двигатель самолета - плохая идея

Один из пассажиров, направляющихся на рейс CZ8805 из Саньи в Пекин, принял решение увеличить вероятность успешного полета, бросив несколько монет в турбовентиляционный двигатель самолёта авиакомпании China Southern Airlines во время посадки людей на борт.

Фото: flickr.com by Papas Dos is licensed under Attribution 2.0 Generic