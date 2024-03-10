Откровения стюардессы: почему вам стоит отказаться от сна ради раннего рейса

Почему лететь на ранних рейсах выгоднее: секреты стюардессы

1:01 Your browser does not support the audio element. Туризм

Популярная блогер-стюардесса Кэролайн делится в своих социальных сетях причинами, почему лететь на ранних рейсах — это выгодно. Она утверждает, что несмотря на неприятности с ранним подъемом, ранние рейсы обычно проходят гораздо более гладко, чем вечерние. Задержки воздушных судов маловероятны утром, в то время как вечером они часто случаются. Кроме того, билеты на утренние рейсы обычно дешевле, и пассажиры их избегают, что открывает шанс на более удобные места и даже свободный ряд, где можно отдохнуть.

Фото: wikimedia.org by Acefitt is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Эксперты также подтверждают пользу ранних рейсов. Кэтлин Бэнгс, бывший пилот и представитель FlightAware, рекомендует бронировать ранние рейсы, так как они имеют меньше задержек и отмен. Чем позже день, тем больше вероятность задержки или отмены рейса. Статистика подтверждает, что утренние рейсы взлетают в воздух с меньшими проблемами, что делает их предпочтительным выбором для тех, кому важно прибыть вовремя.