Внезапное банкротство отеля на Бали: как получить компенсацию

Из-за финансовых проблем отель на Бали вынужден выселить российских туристов

1:18 Your browser does not support the audio element. Туризм

Отдыхающим в Tijili Benoa 4* на Бали внезапно было предложено покинуть отель из-за его банкротства, сообщили туристы.

Фото: Openverse by heatheronhertravels is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Российские туристы забронировали номер через "Букинг" на период с 2 по 9 марта. Одна из россиян отметила, что в выходные дни отель казался живым и активным, как обычно, с торжествами и мероприятиями на пляже, и никто из персонала не предупредил их об угрозе закрытия.

В понедельник на улицах и в номерах отеля появились объявления, указывающие на факт его банкротства. Однако туристы обратили внимание на это лишь вечером 4 марта, когда весь персонал исчез. Охранники, оставшиеся, не могли предоставить никакой информации о ситуации.

Территория отеля опустела, и россияне были вынуждены искать альтернативное проживание, оплачивая его сами. Они обратились к "Букингу", но пока не получили никаких конкретных предложений по возврату денег или замене брони.

В среду туристам сообщили, что электричество в отеле скоро отключат, и они должны покинуть его. Россияне переехали в соседний отель за свой счет, надеясь на возмещение расходов со стороны "Букинга".

UPD: Позднее Booking. com сообщил туристам о полном возврате средств за проживание в отеле Tijili Benoa.