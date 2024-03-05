Готовьтесь к летнему отдыху: курорты Египта ждут вас с теплом и удивительной погодой

На курортах Египта активно готовятся к наступлению летнего сезона. Согласно данным метеорологической службы страны, в Хугарде ожидается температура воздуха до +29 градусов, а температура моря поднимется до +23 градусов. В начале марта погода немного похолодает, но температура не опустится ниже +25 градусов. В Шарм-эль-Шейхе прогнозируется почти такая же погода, как и в Хугарде. Туристов, загорающих на солнце, призывают быть осторожными из-за высокого уровня солнечной активности.

В то время как турагенты избегают делать прогнозы, будь то политические или ценовые, они также осторожны в деле давания советов:

"Мы не рекомендуем ничего конкретного. Все зависит от запросов клиентов. Если они хотят поехать в Египет, мы бронируем туры в Египете. Если интересуются другими направлениями, мы организуем поездки туда".

На тему раннего бронирования туров на лето появился комментарий одного из подписчиков в телеграм-канале "Крыша ТурДома":

"Советую выбрать Египет, пока цены доступные. Все указывает на то, что скоро наступит перемирие". Вероятно, имеется в виду, что конфликт в секторе Газа скоро завершится, что убедит туристов в безопасности отдыха в соседнем с Израилем Египте. Это, в свою очередь, приведет к увеличению спроса и, как следствие, к повышению цен на туры.