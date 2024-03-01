В Турции рыбаки на лодке поймали на удочку одну из крупнейших прибрежных акул в мире

В Турецкой Анталии на удочку случайно поймали большую акулу

1:13 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Анталии произошел необычный случай, когда рыбаки поймали на удочку песчаную акулу — один из самых больших видов акул, обитающих на побережье. Видео с этим захватывающим процессом вызвало большой интерес в интернете.

Фото: https://ru.wikipedia.org/

Согласно информации Sabah, мужчина поймал акулу просто закинув удочку в море. Действие происходит на борту судна, на котором рыбаки вышли "поохотиться" на крупную рыбу у берегов курорта Бельдиби (Кемер) в Турции. Длина акулы составила более 1 метра. Рыбаки сумели вытащить ее на поверхность несмотря на сложности, вызванные сопротивлением этого мощного животного.

"Мы пытались поймать другую рыбу, когда неожиданно зацепили песчаную акулу. Несмотря на то, что она доставила нам много хлопот, мы смогли вытащить её на поверхность", — рассказал позднее рыбак.

Добычу отпустили обратно в море, потому что ловля акул строго запрещена в Турции. Песчаные акулы, несмотря на обычно мирное поведение, являются хищниками и к встречам с ними все же следует относиться с осторожностью. А встретить их можно на глубинах до 200 метров, особенно на илистом или песчаном дне, откуда и пошло их название.