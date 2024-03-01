Погрузитесь в культуру Башкортостана с этнопарком "Терра"

В республике Башкортостан начал свою работу этнопарк под названием "Терра"

1:02 Your browser does not support the audio element. Туризм

В республике Башкортостан открылся новый объект для туристов — этнопарк "Терра", расположенный в Иглинском районе в 60 километрах от столицы Уфы. Для посещения этого места можно воспользоваться как собственным транспортом, так и участвовать в различных однодневных экскурсиях.

Фото: openverse by Phil Roeder is licensed under CC BY 2.0

Самые востребованные из них — семейные туры, а также программы "Тур для взрослых" и "Тур для активных". Здесь гости могут насладиться прогулками верхом и на снегоходах, попробовать барбекю из мяса барана и отдохнуть в русской бане. Особый интерес вызывают национальные игры, такие как адраш — комбинация национальной башкирской борьбы куреш и джигитовки.

Автобус отправляется в 10 утра и прибывает сюда. Туристы проводят здесь день, наслаждаясь развлечениями и отдыхом, и в 18:00 возвращаются обратно. Стоимость этой программы составляет 5500 рублей.

Зульфия Алламуратова, заместитель руководителя туристско-информационного центра "Терра Башкирия".