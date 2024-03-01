Отпуск мечты: экзотические направления для российских туристов

Цены на туры на Майские праздники: мальдивы, Таиланд и Вьетнам

1:21 Your browser does not support the audio element. Туризм

В январе 2024 года российские туристы проявили увеличенный интерес к нескольким азиатским странам. Они предпочитают выбирать направления, такие как Вьетнам, Сейшелы и Таиланд, существенно чаще.

Фото: openverse by nattu is licensed under CC BY 2.0

На майские праздники самый доступный тур на Мальдивы из Санкт-Петербурга обойдется от 369 тысяч рублей за двоих. В эту стоимость входят 7 ночей проживания в пятизвездочной вилле с полным пансионом. Другое экзотическое направление — Сейшелы - будет стоить 350 тысяч рублей при проживании в четырехзвездочном отеле с завтраками.

Цены на туры в Таиланд с вылетом из Петербурга начинаются от 175 тысяч рублей. За эти деньги можно провести две недели в трехзвездочном отеле на Пхукете, находящемся на второй линии пляжа, с завтраками. Еще более доступный вариант — тур в Турцию от 116 тысяч рублей, который включает в себя семь ночей проживания и питание по системе "все включено".

Цены на недельный отдых на двоих в Шардже (ОАЭ) начинаются от 180 тысяч рублей и включают только завтраки. А неделя на Шри-Ланке стартует от 208 тысяч рублей. Самый доступный тур во Вьетнам стоит чуть меньше — от 200 тысяч рублей.