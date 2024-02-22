Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Формула воды: рассказываем об инъекциях для увлажнениях кожи и какой аппарат выбрать
Украина в Крынках потеряла обученных в Италии и Британии морпехов
Гастроэнтеролог Лебедева назвала худший "источник омеги-3" на вашем столе
Новые технологии сделали возможной запись активности мозга в режиме реального времени
Назван самый опасный тип привода автомобиля зимой
Водители каких авто являются самыми спокойными: результаты исследования
Оставленные ВСУ в Авдеевке улики доказывают наличие наемников из США, Канады и ЕС
Посол России в Канаде заявил, что Запад не сможет выйти сухим из воды, развязав гибридный конфликт
Рассказываем о кальциевой селитре
Инновационные речные круизы: раннее бронирование на 2025 год

Бронирование речных круизов на лето 2025 года уже активно осуществляется россиянами

2:30
Туризм

Заместитель генерального директора компании "ВодоходЪ", Илья Суховольский, сообщил о том, что почти половина запланированных на 2024 год речных круизов уже продана. Также он отметил, что туристы уже начали бронировать круизы на 2025 год, включая программу "Поморское кольцо" на новом теплоходе "Николай Жарков". Суховольский подчеркнул, что темпы раннего бронирования превосходят прошлогодние, с общим объемом продаж в среднем на уровне 45%.

Бронирование речных круизов на лето 2025 года уже активно осуществляется россиянами
Фото: flickr.com by ╚ DD╔ is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Он также добавил, что одни маршруты, такие как Соловецкие острова, уже распроданы на 70%, в то время как спрос на круизы выходного дня обычно увеличивается ближе к дате отправления. "ВодоходЪ" также открыл раннее бронирование на 2025 год для теплохода "Николай Жарков", и результаты превзошли ожидания.

Теплоход "Николай Жарков", проекта "Карелия", представляет собой современный продукт на российском рынке круизов с новейшими дизайнерскими интерьерами, инновационными технологиями и авторской кухней на борту. Соотношение пассажиров к членам экипажа соответствует мировым стандартам роскоши. Теплоход начнет свою первую навигацию в 2025 году, а по тому же проекту в 2026 году будут запущены еще два судна.

Планируется, что в 2024 году "ВодоходЪ" обслужит 142 тыс. туристов, однако это число может быть превышено, сказал Суховольский. Оператор также добавил новый теплоход, "Зосима Шашков", который будет базироваться в Ярославле и предлагать маршруты в Санкт-Петербург, Москву, Карелию и Казань.

Ярославль является удобным стартовым пунктом для речных путешествий, откуда можно отправиться в круизы различной продолжительности, включая посещение различных городов и достопримечательностей. "Зосима Шашков" совершит 32 круиза на суммарно 6 тыс. туристов.

"ВодоходЪ" празднует свой 20-летний юбилей, имея за плечами более 15800 круизов и перевезенных более 2 млн туристов. Флот компании насчитывает 26 теплоходов, обслуживающих круизы из 22 городов и совершающих заходы в более чем 90 городов и населенных пунктов по всей России. В 2023 году компания обслужила 148 тыс. туристов.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
SpaceX несёт многомиллионные убытки из-за массового отключения спутников Starlink

SpaceX досрочно отправит в утиль около 100 спутников Starlink.

SpaceX анонсировала уничтожение почти 100 спутников Starlink
Володин: объявили санкции, а рыбку русскую едят!
Госдума денонсировала соглашение с правительством Великобритании о рыболовстве
Звезда мировой оперы Анна Нетребко играючи выполнила гимнастическое колесо
Умер известный российский блогер Андрей Морозов с позывным "Мурз"
Военные расходы становятся дорогим бизнесом в Израиле Михаил Плисюк Шольц получит карт-бланш от Бундестага на поставку Taurus Украине, но решит сам Любовь Степушова Запад потихоньку сливает Украину, которая начала сыпаться на фронте Дмитрий Плотников
Эксперт-диетолог назвал самый полезный суп. Он насыщает белком и при этом не ведёт к ожирению
Как выглядят кольца Сатурна, если смотреть на них с его поверхности?
Максимизируйте эффективность и долговечность: 5 секретов использования автоматической коробки передач
Максимизируйте эффективность и долговечность: 5 секретов использования автоматической коробки передач
Последние материалы
Новые технологии сделали возможной запись активности мозга в режиме реального времени
Назван самый опасный тип привода автомобиля зимой
Водители каких авто являются самыми спокойными: результаты исследования
Оставленные ВСУ в Авдеевке улики доказывают наличие наемников из США, Канады и ЕС
Посол России в Канаде заявил, что Запад не сможет выйти сухим из воды, развязав гибридный конфликт
Рассказываем о кальциевой селитре
Антон Богданов сомневается, что Леон Кемстач станет профессиональным актером
Названы 10 автомобильных хитростей, о которых многие не знают
Что такое джетлаг и как с ним справляться
Врач Шарапова рассказала, что предпринять в феврале, чтобы весной не страдать от аллергии на цветение
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников