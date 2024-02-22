Инновационные речные круизы: раннее бронирование на 2025 год

Бронирование речных круизов на лето 2025 года уже активно осуществляется россиянами

2:30 Your browser does not support the audio element. Туризм

Заместитель генерального директора компании "ВодоходЪ", Илья Суховольский, сообщил о том, что почти половина запланированных на 2024 год речных круизов уже продана. Также он отметил, что туристы уже начали бронировать круизы на 2025 год, включая программу "Поморское кольцо" на новом теплоходе "Николай Жарков". Суховольский подчеркнул, что темпы раннего бронирования превосходят прошлогодние, с общим объемом продаж в среднем на уровне 45%.

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Он также добавил, что одни маршруты, такие как Соловецкие острова, уже распроданы на 70%, в то время как спрос на круизы выходного дня обычно увеличивается ближе к дате отправления. "ВодоходЪ" также открыл раннее бронирование на 2025 год для теплохода "Николай Жарков", и результаты превзошли ожидания.

Теплоход "Николай Жарков", проекта "Карелия", представляет собой современный продукт на российском рынке круизов с новейшими дизайнерскими интерьерами, инновационными технологиями и авторской кухней на борту. Соотношение пассажиров к членам экипажа соответствует мировым стандартам роскоши. Теплоход начнет свою первую навигацию в 2025 году, а по тому же проекту в 2026 году будут запущены еще два судна.

Планируется, что в 2024 году "ВодоходЪ" обслужит 142 тыс. туристов, однако это число может быть превышено, сказал Суховольский. Оператор также добавил новый теплоход, "Зосима Шашков", который будет базироваться в Ярославле и предлагать маршруты в Санкт-Петербург, Москву, Карелию и Казань.

Ярославль является удобным стартовым пунктом для речных путешествий, откуда можно отправиться в круизы различной продолжительности, включая посещение различных городов и достопримечательностей. "Зосима Шашков" совершит 32 круиза на суммарно 6 тыс. туристов.

"ВодоходЪ" празднует свой 20-летний юбилей, имея за плечами более 15800 круизов и перевезенных более 2 млн туристов. Флот компании насчитывает 26 теплоходов, обслуживающих круизы из 22 городов и совершающих заходы в более чем 90 городов и населенных пунктов по всей России. В 2023 году компания обслужила 148 тыс. туристов.