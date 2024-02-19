Победителей и призеров международного маркетингового конкурса "PROбренд - 2023" наградили в Москве

12:23 Your browser does not support the audio element. Туризм

Торжественная церемония награждения победителей V международного маркетингового конкурса в сфере туризма "PROбренд — 2023" состоялась 15 февраля в Москве, в отеле Novotel Moscow Centre.

Фото: Пресс-служба PROбренд

В юбилейном для конкурса 2023 году на рассмотрение Экспертного совета поступила 301 заявка из России, Белоруссии, Италии, рассказали в Евразийском содружестве специалистов туриндустрии — ЕСОТ, которое выступает организатором конкурса. В конкурсе приняла участие Херсонская область — впервые на "PROбренд" поступил проект из нового российского региона.

Гран-при для победителей PROбренд-2023 выполнило АО "Хохломская роспись" — уникальное предприятие, сохраняющее традиции народного промысла изготовления деревянной посуды, возникшего во второй половине XVII века близ торгового села Хохлома Нижегородской губернии.

Регионом-лидером по количеству призеров и обладателей Гран-при в 2023 году стала Воронежская область.

Приз зрительских симпатий по количеству просмотров на канале PROбренд на YouTube получило Агентство по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области с видеороликом "Ростовская область. Пересекая любые границы".

Места по номинациям распределились следующим образом.

Личный вклад в продвижение бренда территории или туристского объекта. Персональный бренд

Гран-при

ИЩЕНКО Елена Хачатуровна

эксперт АСИ, член комитета РСТ по гастрономическому туризму, член жюри Всероссийской туристической премии Russian Travel Award

Россия, Ростовская область

эксперт АСИ, член комитета РСТ по гастрономическому туризму, член жюри Всероссийской туристической премии Russian Travel Award Россия, Ростовская область СЛАБУНОВ Сергей Павлович

предприниматель в креативной и событийной индустрии, ивентор, ресторатор, управляющий парками

Россия, Воронежская область

предприниматель в креативной и событийной индустрии, ивентор, ресторатор, управляющий парками Россия, Воронежская область ТИМОФЕЕВА Маргарита Александровна

руководитель экскурсионного маршрута "Коломенский трамвай желаний"

Россия, Московская область

Дипломы

МИХАЙЛОВ Юрий Михайлович

Народный мастер РСФСР, Народный мастер Кузбасса, член Союза художников России, Почетный гражданин Мариинска, лауреат Премии Правительства России "Душа России"

Россия, Кемеровская область

Народный мастер РСФСР, Народный мастер Кузбасса, член Союза художников России, Почетный гражданин Мариинска, лауреат Премии Правительства России "Душа России" Россия, Кемеровская область СОЛНЦЕВА Евгения Юрьевна

специалист по охране труда и экологии, руководитель отдела туризма ОАО "Волгореченскрыбхоз"

Россия, Костромская область

Брендинг территории (государство, край или область, район, населённый пункт)

Гран-при

Официальный туристический бренд Кемеровской области VISIT KUZBASS

ГАУ "Агентство по туризму Кузбасса"

Россия, Кемеровская область

1 место

Ugra Open For: инвестиционный бренд Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

Фонд развития Ханты-Мансийского автономного округа — Югры

Россия, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

2 место

Туристский бренд Лунинского района

Администрация Лунинского района Пензенской области

Россия, Пензенская область

Администрация Лунинского района Пензенской области Россия, Пензенская область Историческая дорога "Ярославско-Костромской Луговой тракт"

ООО "Локус Консалтинг Групп"

Россия, Ярославская область

3 место

Брендбук туристического бренда Белгородской области — "БелОГОрье"

Областное государственное автономное учреждение "Центр туризма и гостеприимства Белгородской области"

Россия, Белгородская область

Областное государственное автономное учреждение "Центр туризма и гостеприимства Белгородской области" Россия, Белгородская область Русский Север расписной

Ассоциация предприятий народных художественных промыслов, мастеров и ремесленников "Промыслы Вологодчины"

Россия, Вологодская область

Специальные дипломы

Компания "КавказГид" — джип-туры по Ставропольскому краю

Компания "КавказГид"

Россия, Ставропольский край

Компания "КавказГид" Россия, Ставропольский край Федеральный круглогодичный морской курорт "ХОРЛЫ"

Каланчакская военно-гражданская администрация

Россия, Херсонская область

Брендированная полиграфия (буклет, листовка, брошюра, карта, путеводитель)

Гран-при

Ярославский лексикон, или Путеводитель для тех, кто не любит путеводители

ООО "Издательское бюро "ВНД"

Россия, Ярославская область

1 место

Путеводитель. Белогорье

Областное государственное автономное учреждение "Центр туризма и гостеприимства Белгородской области"

Россия, Белгородская область

2 место

Линейка полиграфической продукции в стиле регионального туристского бренда "Русь Новгородская"

Автономная некоммерческая организация "Туристический офис "Русь Новгородская"

Россия, Новгородская область

Автономная некоммерческая организация "Туристический офис "Русь Новгородская" Россия, Новгородская область Альбом о пошехонце "Великий незнакомец"

Автономная некоммерческая организация содействию сохранению и развитию культуры "Золотое Пошехонье"

Россия, Ярославская область

3 место

Каталог VISIT KUZBASS

ГАУ "Агентство по туризму Кузбасса"

Россия, Кемеровская область

Брендированная сувенирная продукция

Гран-при

Сувенирная продукция "Диковины музея"

Муниципальное учреждение культуры "Егорьевский историко-художественный музей"

Россия, Московская область

1 место

Космические истории в дымковской игрушке

КОГБУК "Музей К. Э. Циолковского, авиации и космонавтики" г. Киров

Россия, Кировская область

2 место

Набор открыток "Открой для себя Воронежский край"

Автономная некоммерческая организация "Центр поддержки предпринимательства Воронежской области"

Россия, Воронежская область

3 место

Коломенский трамвай желаний

Тимофеева Маргарита Александровна

Россия, Московская область

Тимофеева Маргарита Александровна Россия, Московская область ProРЕЖ

Локальный бренд "ProРЕЖ"

Россия, Свердловская область

Специальные дипломы

Спилс-карта Вологодской области

Бюджетное учреждение сферы туризма Вологодской области "Туристско-информационный центр Вологодской области"

Россия, Вологодская область

Бюджетное учреждение сферы туризма Вологодской области "Туристско-информационный центр Вологодской области" Россия, Вологодская область Посадский рубль

Центр русского народного творчества

Россия, Ивановская область

Центр русского народного творчества Россия, Ивановская область Играй-помогай

ГАУК "МОСГОРТУР"

Россия, г. Москва

Брендинг средств размещения и питания

Гран-при

Брендинг средств размещения и питания на примере ресторана "1586"

Ресторан "1586"

Россия, Воронежская область

1 место

Глэмпинг "Белый колодец"

ООО "Спорткомплекс "Белый колодец"

Россия, Воронежская область

2 место

Этно-комплекс "Бобровая долина"

Этно-комплекс "Бобровая долина"

Россия, республика Удмуртия

3 место

Гостиничный комплекс MIROTEL

ООО "МИРОТЕЛЬ"

Россия, Новосибирская область

ООО "МИРОТЕЛЬ" Россия, Новосибирская область Бристоль-Жигули

Гостиница "Бристоль-Жигули", Городничева Анна Юрьевна

Россия, Самарская область

Брендинг туристской организации или туристского объекта (туркомпания, ТИЦ, национальный туристический офис; музеи, заповедники, усадьбы, парки, выставочные центры, парки развлечений)

Гран-при

Парк детского и семейного отдыха НЕЛЖА. РУ

АНО "ДСКДОЦ "НЕЛЖА.РУ"

Россия, Воронежская область

1 место

Друзья Пармы

Общество с ограниченной ответственностью "Друзья Пармы"

Россия, Пермский край

Общество с ограниченной ответственностью "Друзья Пармы" Россия, Пермский край Бренд парка Выксы "Лебединый рай"

ООО "Икса"

Россия, Нижегородская область

2 место

Туристский информационный центр Белгородской области

Областное государственное автономное учреждение "Центр туризма и гостеприимства Белгородской области"

Россия, Белгородская область

3 место

Брендинг Туристско-информационного центра Курской области

ОБУ "Туристско-информационный центр Курской области"

Россия, Курская область

Специальные дипломы

Центр Семейного Туризма "Путешествие с ребенком"

ООО "Центр Семейного Туризма "Путешествие с ребенком"

Россия, г. Москва

ООО "Центр Семейного Туризма "Путешествие с ребенком" Россия, г. Москва Усадьба "Лопасня-Зачатьевское"

Усадьба "Лопасня-Зачатьевское" филиал Государственного литературно-мемориального музея-заповедника А. П. Чехова "Мелихово"

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Малый Иерусалим — лучший туристический маршрут в Евпатории

Муниципальное автономное учреждение "Евпаторийский культурно-этнографический центр "Малый Иерусалим"

Россия, Республика Крым

1 место

InTuva_JourneyToTuva

Государственное автономное учреждение "Информационный центр туризма Республики Тыва"

Россия, Республика Тыва

2 место

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ОАУК "Центр развития культуры и туризма"

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Щегорцева Инна Александровна, заведующая музейно-выставочным залом имени М. М. Сперанского МБУК "Черкутинский сельский Дом культуры" Россия, Владимирская область Золотаревское городище. Перекресток цивилизаций

Туристско-информационный центр Пензенской области, ГБУК "Пензенский областной Дом народного творчества"

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Вклад в популяризацию туристских брендов в интернет-сфере (сайт, страница в соцсетях)

Гран-при

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Арт-инт (ИП Сага Артём Сергеевич)

Россия, Ростовская область

1 место

Туристический портал Ростовской области

АНО "Агентство по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области"

Россия, Ростовская область

2 место

Портал официального туристического бренда Кемеровской области VISIT KUZBASS

ГАУ "Агентство по туризму Кузбасса"

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Автономная некоммерческая организация "Туристический офис "Русь Новгородская"

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Муниципальное бюджетное учреждение "Управление по развитию туризма и внешних связей"

Россия, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра

Вклад в популяризацию туристских брендов в медиасфере (для СМИ, журналистов, блогеров, фотографов)

Гран-при

Едем на Юг

ФГБУ "Редакция "Российской газеты"

Россия

1 место

МОДНЫЙ ВОЯЖ. Коллекция путешествий для модниц и франтов. Поочье

ООО Издательский Дом "Феврония"

Россия, Владимирская область

Напоминаем, что основная цель конкурса — создание эффективной площадки для обмена опытом по созданию брендов и продвижению туристических и гостиничных услуг на туррынке и взаимодействия всех заинтересованных сторон в сфере развития международного туризма на территории Евразийского пространства. Международный маркетинговый конкурс в сфере туризма "PROбренд" — это не только выявление лучших. Это обмен опытом, новые знания, контакты, идеи и будущие совместные проекты.

Вся актуальная информация оперативно размещается на сайте ЕСОТ и на страницах Союза в социальных сетях.