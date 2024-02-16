Эксперт по туризму Осауленко назвал главные рекомендации для посещения КНДР в 2024 году

1:57 Your browser does not support the audio element. Туризм

Одна из загадочнейших стран в мире, КНДР, наконец открыла свои границы после продолжительного перерыва и встретила первую группу туристов, среди которых были и россияне.

Фото: flickr.com by jennybento from Jackson Heights, usa is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Не секрет, что посещение такого поистине экзотического государства остаётся запретным яблоком для многих. Многие колеблются посетить КНДР, опасаясь диктатуры и возможности оказаться за решёткой в случае нарушения правил.

О том, как избежать проблем в этой стране и не попасть под уголовное дело, рассказал корреспонденту Общественной Службы Новостей директор ассоциации "Объединение туроператоров выездного туризма "Турпомощь" Александр Осауленко.

Он отметил, что нынешнее первое путешествие было организовано туроператором "Восток Интур", а поездка в Корейскую Народно-Демократическую Республику с посещением горнолыжного курорта Масикренн стала возможной благодаря соглашениям делегации Приморья с северокорейскими властями, достигнутым в декабре 2023 года во время их визита в КНДР.

По всей видимости, дружественное отношение к россиянам со стороны северокорейских жителей будет обеспечено, но приглашённым в гости необходимо придерживаться местных правил этикета.

Осауленко также напомнил о необходимости соблюдения местных традиций и обеспечения собственной безопасности.

"Туристам были даны рекомендации, которые необходимо было соблюдать: фотографирование стратегически важных и военных объектов, государственных зданий запрещено. Фотографировать местных жителей можно только с их разрешения. Также существуют рекомендации относительно одежды", - пояснил он.

Эксперт также напомнил, что до пандемии коронавируса поездки в республику были очень популярными. В настоящее время КНДР находится в разгаре горнолыжного сезона.

Кроме того, обсуждается возможность организации отдыха российских школьников в детском лагере Северной Кореи.