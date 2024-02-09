Туристы определили лучшие гостиницы в Перми

Пермские отели в списке лучших: рейтинг 2023 года от Ostrovok

1:19 Your browser does not support the audio element. Туризм

Аналитики известного сервиса бронирования Ostrovok представили список лучших российских отелей по мнению туристов в 2023 году.

Фото: openverse by ikhou is licensed under CC BY-SA 2.0

В этот список попали три отеля из Перми.

Один из них — "Холидей Инн Пермь", расположенный на бульваре Гагарина. Стоимость проживания здесь начинается от 7 тысяч рублей за сутки.

Еще один отель — "Галерея" на Монастырской, где цена за сутки составляет от 4 тысяч рублей.

Третий отель — "Ева" на Пермской. Здесь проживание начинается от 4 тысяч 600 рублей.

В этот список вошло более 800 мест в 136 городах страны. Все отели, хостелы и апартаменты в рейтинге имеют множество отзывов, оценку не менее 9 из 10 баллов и значительное количество бронирований.

Кстати, отель "Холидей Инн Пермь" был замечен в неприятном инциденте. В ноябре 2023 года в одном из престижных номеров разместился известный певец Сергей Лазарев. Однако номер оказался грязным, с испачканной ванной, где певец обнаружил волосы и жёлтые пятна. Своим недовольством звезда поделилась в своих социальных сетях: "Взгляните на это, что это такое? Это чистая ванная, не так ли? Как это вообще возможно?"