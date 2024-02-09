Это вовсе не туалет: эксперты выявили самые загрязнённые зоны в отелях

Какие опасности могут поджидать туристов в гостиничном номере

4:16 Your browser does not support the audio element. Туризм

Проживание в роскошном отеле может показаться изысканностью, однако даже в таких местах туристы часто сталкиваются с неприятным сюрпризом, узнав, что их номер заселен микробами: в основном это "сенсорные" зоны, а не туалеты, которые обычно подвергаются тщательной уборке. Таковы выводы нового отчета старшего преподавателя клинической микробиологии из Университета Лестера и микробиолога Примроуз Фристоун.

Фото: flickr. com by NIAID is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Ежегодно тысячи туристов останавливаются в гостиничных номерах, и, к сожалению, не всегда стандарты чистоты соответствуют ожиданиям гостей. Какие места в номерах являются самыми загрязненными, по мнению экспертов?

"Бактерии, грибы и вирусы размножаются не только в туалетах, но и на всех поверхностях мебели, ковров и занавесок", — предупреждает доктор Фристоун. Она также отмечает, что риск заражения зависит от того, насколько тщательно убирают номер со стороны персонала отеля.

Однако уже до того, как туристы попадают в свой номер, они могут подхватить заразу, например, при использовании лифта отеля. Кнопки лифта часто нажимаются разными людьми, что способствует передаче микробов с одних рук на другие.

Еще одним потенциально опасным объектом в отеле являются дверные ручки. Их редко дезинфицируют при уборке, поэтому доктор Фристоун рекомендует обрабатывать дверные ручки самостоятельно, используя дезинфицирующие средства, а также регулярно мыть руки и избегать контакта с лицом. Сенсорные зоны, такие как выключатели света и телевизионные пульты, также редко подвергаются дезинфекции.

Чашки, которые могут быть неправильно вымыты горничными или просто оставлены без внимания в течение длительного времени, могут содержать слой пыли внутри. Еще одним источником грязи является покрывало. В отличие от простыней и наволочек, его редко стирают, и оно передается от гостя к гостю, накапливая бактерии, а иногда даже насекомых. По словам доктора Фристоун, эти ткани могут стать более опасными, хотя и незаметными резервуарами для патогенных микроорганизмов, чем, например, сиденье унитаза. То же самое относится и к другим мягким предметам, таким как шторы, жалюзи и подушки, которые редко чистятся между гостями.

Телефоны, чайники и кофеварки также могут быть источниками бактерий в гостиничных номерах. Они могут оставаться на поверхностях в течение нескольких дней, превращаясь в настоящие "магниты" для микробов.

Доктор Фристоун также предупреждает путешественников о возможности обнаружить клопов в гостиничном номере, которые "умеют прятаться в узких, маленьких местах и переживать без еды несколько месяцев". Клопы часто скрываются в углах и щелях кроватей, а также могут проникать в багаж.

Тем не менее, доктор Фристоун заверяет туристов, что туалет — одно из самых чистых мест в номере, несмотря на все опасения относительно наличия там бактерий. Почти всегда персонал отеля, особенно в престижных заведениях, тщательно убирает ванную комнату между проживающими гостями, что снижает риск наличия микробов в этом месте.

Тем не менее, доктор Фристоун уверяет туристов в том, что туалет — одно из самых чистых мест в номере, несмотря на распространенные опасения о наличии там бактерий. Почти всегда персонал отеля, особенно в роскошных гостиницах, тщательно убирает ванную комнату между проживающими гостями, что существенно снижает вероятность наличия там микробов.

Чтобы защитить себя от микробов в гостиничном номере, доктор Фристоун советует туристам брать с собой тапочки или носки, а также регулярно мыть и дезинфицировать руки. Несмотря на то, что ожидается, что номер в пятизвездочном отеле будет более чистым, чем в средней гостинице, доктор Фристоун подчеркивает, что это далеко не всегда так. Она отмечает, что номера в престижных отелях часто испытывают большой спрос, и дорогой номер в пятизвездочном отеле не гарантирует идеальной чистоты, поскольку отели часто экономят на расходах по уборке номеров с целью увеличения прибыли. Поэтому вне зависимости от выбранного отеля рекомендуется иметь при себе антисептические салфетки и использовать их на твердых поверхностях в гостиничном номере.