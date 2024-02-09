Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Паразитолог Бартули рассказал об опасности консервов с мясом диких животных
Шорт-трекист Елистратов мечтает выступить на ОИ, но не хочет предавать своё государство
Как понять, что пробег скручен: не игнорируйте три явных признака при покупке подержанного авто
Красивый салат на День святого Валентина в форме сердца
Блохи у кошек: распространенные мифы и правда о профилактике
Названы четыре причины для использования газет при наклейке обоев
Реаниматологи назвали панику и измерение пульса самыми главными ошибками при первой помощи
Певицу Светлану Лободу обвиняют в подделке документов
Барбарис — стильный кустарник для ландшафтного дизайна
Это вовсе не туалет: эксперты выявили самые загрязнённые зоны в отелях

Какие опасности могут поджидать туристов в гостиничном номере

4:16
Туризм

Проживание в роскошном отеле может показаться изысканностью, однако даже в таких местах туристы часто сталкиваются с неприятным сюрпризом, узнав, что их номер заселен микробами: в основном это "сенсорные" зоны, а не туалеты, которые обычно подвергаются тщательной уборке. Таковы выводы нового отчета старшего преподавателя клинической микробиологии из Университета Лестера и микробиолога Примроуз Фристоун.

Какие опасности могут поджидать туристов в гостиничном номере
Фото: flickr. com by NIAID is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Ежегодно тысячи туристов останавливаются в гостиничных номерах, и, к сожалению, не всегда стандарты чистоты соответствуют ожиданиям гостей. Какие места в номерах являются самыми загрязненными, по мнению экспертов?

"Бактерии, грибы и вирусы размножаются не только в туалетах, но и на всех поверхностях мебели, ковров и занавесок", — предупреждает доктор Фристоун. Она также отмечает, что риск заражения зависит от того, насколько тщательно убирают номер со стороны персонала отеля.

Однако уже до того, как туристы попадают в свой номер, они могут подхватить заразу, например, при использовании лифта отеля. Кнопки лифта часто нажимаются разными людьми, что способствует передаче микробов с одних рук на другие.

Еще одним потенциально опасным объектом в отеле являются дверные ручки. Их редко дезинфицируют при уборке, поэтому доктор Фристоун рекомендует обрабатывать дверные ручки самостоятельно, используя дезинфицирующие средства, а также регулярно мыть руки и избегать контакта с лицом. Сенсорные зоны, такие как выключатели света и телевизионные пульты, также редко подвергаются дезинфекции.

Чашки, которые могут быть неправильно вымыты горничными или просто оставлены без внимания в течение длительного времени, могут содержать слой пыли внутри. Еще одним источником грязи является покрывало. В отличие от простыней и наволочек, его редко стирают, и оно передается от гостя к гостю, накапливая бактерии, а иногда даже насекомых. По словам доктора Фристоун, эти ткани могут стать более опасными, хотя и незаметными резервуарами для патогенных микроорганизмов, чем, например, сиденье унитаза. То же самое относится и к другим мягким предметам, таким как шторы, жалюзи и подушки, которые редко чистятся между гостями.

Телефоны, чайники и кофеварки также могут быть источниками бактерий в гостиничных номерах. Они могут оставаться на поверхностях в течение нескольких дней, превращаясь в настоящие "магниты" для микробов.

Доктор Фристоун также предупреждает путешественников о возможности обнаружить клопов в гостиничном номере, которые "умеют прятаться в узких, маленьких местах и переживать без еды несколько месяцев". Клопы часто скрываются в углах и щелях кроватей, а также могут проникать в багаж.

Тем не менее, доктор Фристоун заверяет туристов, что туалет — одно из самых чистых мест в номере, несмотря на все опасения относительно наличия там бактерий. Почти всегда персонал отеля, особенно в престижных заведениях, тщательно убирает ванную комнату между проживающими гостями, что снижает риск наличия микробов в этом месте.

Тем не менее, доктор Фристоун уверяет туристов в том, что туалет — одно из самых чистых мест в номере, несмотря на распространенные опасения о наличии там бактерий. Почти всегда персонал отеля, особенно в роскошных гостиницах, тщательно убирает ванную комнату между проживающими гостями, что существенно снижает вероятность наличия там микробов.

Чтобы защитить себя от микробов в гостиничном номере, доктор Фристоун советует туристам брать с собой тапочки или носки, а также регулярно мыть и дезинфицировать руки. Несмотря на то, что ожидается, что номер в пятизвездочном отеле будет более чистым, чем в средней гостинице, доктор Фристоун подчеркивает, что это далеко не всегда так. Она отмечает, что номера в престижных отелях часто испытывают большой спрос, и дорогой номер в пятизвездочном отеле не гарантирует идеальной чистоты, поскольку отели часто экономят на расходах по уборке номеров с целью увеличения прибыли. Поэтому вне зависимости от выбранного отеля рекомендуется иметь при себе антисептические салфетки и использовать их на твердых поверхностях в гостиничном номере.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Популярное
Удивительно, но факт: сделайте это с семенами перца, и они прорастут как по команде - очень необычная процедура

Семена сладкого перца взойдут очень быстро, если провести эту хитрую процедуру.

Как добиться быстрой всхожести семян перца
Секреты красоты: девять советов по вечернему уходу, чтобы просыпаться с идеальной кожей и волосами
Как проснуться красивой: советы по уходу за собой перед сном, чтобы каждое утро начинать с уверенности
Туристам порекомендовали всегда бросать бутылку с водой под кровать при входе в номер отеля
Секреты идеальных дворников: как избежать скрипа и полос на стекле
Генерал Сырский. Путь от советского офицера до националиста Дмитрий Плотников В интервью Карлсону Путин обрисовал Западу свой план будущего Украины Любовь Степушова Мировые СМИ: интервью Карлсона с Путиным стало "выстрелом за океан" Олег Володин
Избавиться от луковой и морковной мухи можно: просто опрыскивайте растения этим натуральным средством - лук и морковь получат двойную пользу
Благодаря этим советам по посадке и выращиванию моркови вы получите мощный урожай
Этот дивный многолетник вырастят и начинающие садоводы: не боится морозов, вредителей, подкормки не нужны
Этот дивный многолетник вырастят и начинающие садоводы: не боится морозов, вредителей, подкормки не нужны
Последние материалы
Под Харьковом ВС РФ опять уничтожили наёмников: итальянцы, французы и немцы
Почему животные также могут испытывать ревность: понимаем их эмоции
Японские ученые разработали эффективное и безопасное средство от комаров
Какую грубую ошибку зимой допускают водители
Как вернуть форму после родов и устранить диастаз: хирург отвечает на основные вопросы об абдоминопластике
Профессор Франклин заявил, что уборка снега зимой может привести к проблемам с сердцем
ВС РФ лишили ВСУ связи Starlink в Авдеевке. Нарушено централизованное управление
Новый главком ВСУ Сырский отдал все полномочия ставке Генштаба
Бутелуа — прекрасное украшение для сада
Лосось в тартаре с авокадо — прекрасное блюдо на 14 февраля
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников