Олимпийское наследие: курортный кластер Сочи привлекает инвестиции на миллиарды

Проекты на 333 миллиардов рублей реализуют в курортной зоне Сочи

1:18 Your browser does not support the audio element. Туризм

На церемонии, посвящённой десятилетию проведения Олимпийских игр в Сочи, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил, что в настоящее время в курортной зоне Сочи реализуется 23 инвестиционных проекта на общую сумму 333 миллиарда рублей. Он также отметил, что за прошлый год в городе отдохнули 7,6 миллиона туристов.

Фото: Собственная работа by Arne Müseler is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Germany.

Кондратьев подчеркнул, что наследие Олимпиады в Сочи имеет огромное значение, оказывая позитивное воздействие на экономику Краснодарского края и всей страны.

"Олимпийское наследие невозможно переоценить, так как оно помогло нам пересмотреть наш туристический потенциал и стать одним из ведущих курортов мира. Сейчас Сочи является крупнейшим горнолыжным кластером, предлагающим гостям 124 трассы общей протяженностью 170 километров", — добавил он.

Губернатор отметил, что южный регион стал центром развития зимних видов спорта, и более 1,5 тысяч детей занимаются фигурным катанием и хоккеем. В ближайшем будущем в районе Новая Мацеста будет построена Академия фигурного катания и хоккея. На день юбилея проведения Олимпиады был заложен камень в основание нового ледового комплекса.