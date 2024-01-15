Путешествия на Мальдивы не подешевеют из-за их конфликта с Индией

РСТ призвал не надеяться на снижение стоимости туров на Мальдивы

0:54 Your browser does not support the audio element. Туризм

Стоимость туров на Мальдивы для россиян не изменится из-за их конфликта с Индией, считают в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

Фото: Pixabay

Российские туристы никогда не конкурировали с индийскими за отдых на островах, объясняют представители отрасли.

"На Мальдивах мы конкурируем не с индийским рынком, а в большей степени сами с собой", — заметил Дмитрий Арутюнов, гендиректор одного из туроператоров.

По его словам, серьёзную конкуренцию россиянам могут составить китайцы, но это — в перспективе.

"К счастью для нас, из Китая пока поставлено не так много рейсов на Мальдивы", — пояснил Арутюнов.

Продажи туров из России на Мальдивы неуклонно растут и, как следствие, дорожают — таково наблюдение разных туроператоров.

Ранее Мальдивы почти остались без индийских туристов, для которых это направление было очень популярным, из-за политического кризиса в отношениях между этими странами.