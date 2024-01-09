Индия остановила продажу билетов на Мальдивы

1:12 Your browser does not support the audio element. Туризм

С понедельника одна из ведущих туристических платформ Индии EaseMyTrip остановила продажу авиабилетов на Мальдивы, передаёт Reuters.

Фото: FotoMaximum

Причиной стал бойкот островов из-за политического скандала, вызванного неосторожными заявлениями министров мальдивского правительства. Они назвали индийского премьера Нарендру Моди "клоуном", "террористом" и "марионеткой Израиля". Допустившие оскорбительные высказывания чиновники уволены, но возмущение общественности уже не остановить — оно растёт и ширится в соцсетях с хэштегом #BoycottMaldives.

В рамках этого бойкота остановлена продажа туров на архипелаг — по словам исполнительного директора EaseMyTrip Прашанта Питти, "на неопределённый срок". Взамен он призывает развивать внутренний туризм.

Отказ индийских путешественников от Мальдив станет болезненным ударом по туриндустрии островов — они занимали первое место среди всех пребывающих туда отдыхающих; на втором — россияне (209 тысяч человек в декабре). Окончательные последствия станут очевидны в течение ближайших трёх недель.