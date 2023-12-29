Путешествие по Чолла: кулинарные шедевры, шопинг и природа Южной Кореи

Провинции Чолла-Пукто и Чолла-Намдо в Южной Корее предоставляют туристам уникальные возможности для насыщенного и оригинального путешествия. Туроператоры ITM group, ВАНД и Jet Travel создали программы, включающие яркие акценты, отличительные для этих регионов.
Программы включают посещение Кванджу, где туристы погружаются в богатую культуру и искусство, а также пробуют изысканные блюда, такие как "пибимпап" и самхап. Кулинарные мастер-классы в центре традиционной культуры Кванджу добавляют индивидуальности путешествию.
Шопинг в регионе также представляет собой уникальный опыт, особенно на фешн-улице Чунчанро и главной шопинг-улице Кванджу, где можно приобрести не только модные вещи, но и знаменитую корейскую косметику.
Для ценителей аутентичности предоставлены посещения культурных деревень, где туристы воспроизводят образы прошлого и учатся готовить традиционные блюда. Природные красоты национального парка Чирисан и парка Тадохэ добавляют путешествию впечатляющие природные пейзажи.
Таким образом, путешествие по Чолла обещает быть увлекательным сочетанием культурных впечатлений, гастрономических открытий, шопинга и природных чудес Южной Кореи.
Какой новогодний стол без сладкого? Любая хозяйка хочет порадовать своих гостей вкусным десертом, но не у каждой остаётся время на торт после приготовления всех салатов, закусок и горячего.