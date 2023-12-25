С наступлением предновогоднего месяца пришло время задуматься о незабываемом отдыхе для всей семьи. Разнообразные направления предоставляют возможность отдохнуть, провести время с детьми и подарить себе перезагрузку от повседневной рутины.
Посетите новогодний Нижний с его обновленным Кремлем и Чкаловской лестницей.
Активные мероприятия для детей: путешествие по стенам Кремля, канатная дорога над Волгой и мастер-классы по росписи новогодних игрушек.
Насладитесь гостеприимством и вкусами Грузии: хачапури, хинкали и харчо.
Для детей: джиппинг, посещение Батуми и мастер-классы по готовке.
Совместите городской туризм с природой, наслаждаясь национальными парками Урала.
Активности для детей: катание на горных лыжах, посещение Кунгурской пещеры и термальные источники.
Погрузитесь в восточную сказку, наслаждаясь старинным Самаркандом и магией Бухары.
С детьми: знакомство с мусульманской культурой, приготовление узбекского плова и изучение производства шелковой бумаги.
Идеальное место для семейного отдыха, как летом, так и зимой, благодаря горнолыжным курортам.
Развлечения для детей: тюбинг, термальные бассейны, хаски-ферма и обширные лыжные трассы.
Пляжи Красного моря, экскурсии по храмовым комплексам и пустынные приключения.
Для детей: изучение египетской мифологии, переночевка в пустыне и снорклинг.
Экзотические приключения на самой южной точке Африки с пещерами, океаном и красивейшей дорогой мира.
Для детей: сафари, знакомство с разнообразными животными и незабываемые впечатления от океана.
Режиссёр и артист предложил во время "голубого огонька" пустить отдельно вот эти кадры, для того, чтобы люди видели кто эти исполнители.