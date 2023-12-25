Эксперты рассказали, куда поехать на Новый год с детьми

С наступлением предновогоднего месяца пришло время задуматься о незабываемом отдыхе для всей семьи. Разнообразные направления предоставляют возможность отдохнуть, провести время с детьми и подарить себе перезагрузку от повседневной рутины.

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Нижний Новгород

Посетите новогодний Нижний с его обновленным Кремлем и Чкаловской лестницей.

Активные мероприятия для детей: путешествие по стенам Кремля, канатная дорога над Волгой и мастер-классы по росписи новогодних игрушек.

Грузия

Насладитесь гостеприимством и вкусами Грузии: хачапури, хинкали и харчо.

Для детей: джиппинг, посещение Батуми и мастер-классы по готовке.

Урал

Совместите городской туризм с природой, наслаждаясь национальными парками Урала.

Активности для детей: катание на горных лыжах, посещение Кунгурской пещеры и термальные источники.

Узбекистан:

Погрузитесь в восточную сказку, наслаждаясь старинным Самаркандом и магией Бухары.

С детьми: знакомство с мусульманской культурой, приготовление узбекского плова и изучение производства шелковой бумаги.

Сочи

Идеальное место для семейного отдыха, как летом, так и зимой, благодаря горнолыжным курортам.

Развлечения для детей: тюбинг, термальные бассейны, хаски-ферма и обширные лыжные трассы.

Египет

Пляжи Красного моря, экскурсии по храмовым комплексам и пустынные приключения.

Для детей: изучение египетской мифологии, переночевка в пустыне и снорклинг.

ЮАР

Экзотические приключения на самой южной точке Африки с пещерами, океаном и красивейшей дорогой мира.

Для детей: сафари, знакомство с разнообразными животными и незабываемые впечатления от океана.