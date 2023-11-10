Самыми частыми предметами, которые туристы оставляют в отелях, являются обувь и одежда. Причем оставляет свои вещи в гостиницах каждый пятый турист.
Об этом сообщает РИАН со ссылкой на информацию сервиса бронирования "Отелло" и медиахолдинга Rambler&Co. Опрос проводился специалистами среди десятков тысяч туристов со всей страны. В итоге оказалось, что свои вещи один-два раза забывали в отелях 20% респондентов. Только 1% — три и более раз.
Еще один процент опрошенных поделился, что постоянно что-то забывает в гостинице.
Самыми забывчивыми оказались представители сильной половины человечества — так ответили 67% опрошенных мужчин.
Если туристы путешествуют с коллегами или поездка носит деловой характер, то тогда свои вещи оставляют отдыхающие крайне редко. Треть постояльцев забывает что-то, останавливаясь в отеле с супругом или супругой.
20% опрошенных поделились, что забывали на курорте личные вещи. Еще 18% — зарядные устройства, 11% — предметы личной гигиены, а мобильники — 7%.
Иногда туристы забывают в отеле даже авто — такой случай произошел в отеле Алтая, когда отдыхающих после выезда не забрал свой Lexus.
Курорты Финляндии при этом страдают от санкций - из-за отсутствия россиян некоторым приходится приостанавливать свою деятельность.
Встройте Путешествия от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Путешествия от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
О том, какие продукты способны снизить либидо здорового человека, рассказал читателям Pravda.Ru диетолог-консультант Алексей Кабанов.