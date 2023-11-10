Чаще всего туристы забывают в гостиницах обувь и одежду, а иногда и машины

1:31 Your browser does not support the audio element. Туризм

Самыми частыми предметами, которые туристы оставляют в отелях, являются обувь и одежда. Причем оставляет свои вещи в гостиницах каждый пятый турист.

Фото: Stockphoto

Об этом сообщает РИАН со ссылкой на информацию сервиса бронирования "Отелло" и медиахолдинга Rambler&Co. Опрос проводился специалистами среди десятков тысяч туристов со всей страны. В итоге оказалось, что свои вещи один-два раза забывали в отелях 20% респондентов. Только 1% — три и более раз.

Еще один процент опрошенных поделился, что постоянно что-то забывает в гостинице.

Самыми забывчивыми оказались представители сильной половины человечества — так ответили 67% опрошенных мужчин.

Если туристы путешествуют с коллегами или поездка носит деловой характер, то тогда свои вещи оставляют отдыхающие крайне редко. Треть постояльцев забывает что-то, останавливаясь в отеле с супругом или супругой.

20% опрошенных поделились, что забывали на курорте личные вещи. Еще 18% — зарядные устройства, 11% — предметы личной гигиены, а мобильники — 7%.

Иногда туристы забывают в отеле даже авто — такой случай произошел в отеле Алтая, когда отдыхающих после выезда не забрал свой Lexus.

Курорты Финляндии при этом страдают от санкций - из-за отсутствия россиян некоторым приходится приостанавливать свою деятельность.