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Дешевле всего покататься на горных лыжах можно за 3,5 тыс. рублей

1:14
Туризм

Зима начинает набирать обороты, поэтому всё больше россиян стремятся на отдых на горнолыжные курорты.

Дешевле всего покататься на горных лыжах можно за 3,5 тыс. рублей
Фото: Википедия

Эксперты рекомендуют приобретать туры в данных направлениях уже сейчас — горнолыжный сезон начинается в декабре и продлится примерно до конца марта.

Поэтому при позднем бронировании путешествий стоимость отдыха может существенно вырасти. Как сообщает сервис OneTwoTrip, цены на гостиницы на горнолыжных курортов начинаются от 3,5 тысяч рублей.

Например, отдохнуть в Красной Поляне можно, потратив около девяти тысяч рублей за ночь. Более бюджетными вариантами специалисты назвали Эсто-Садок и суточную стоимость номера в 7 тыс. рублей. Аналогичная цена и у ночи отдыха в сибирском Шерегеше.

Самыми бюджетными вариантами эксперты назвали жилье на Хибинах в Кировске — за сутки в гостинице придется выложить 5,5 тыс рублей. На полсотни меньше попросят за ночь в Южно-Сахалинском Горном воздухе. Всего 3,5 тыс рублей будет стоить бронь на номер в Абзаково на Урале.

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Топ 10 Самых Лучших Горнолыжных Курортов в Мире 2022
Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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