Пегас сделал заявление по отдыху для российских туристов в зимний период

2:04 Your browser does not support the audio element. Туризм

Туроператор "Пегас" обнародовал свою полетную программу на зимний сезон 2023-2024 годов, предлагая российским путешественникам турпакеты в несколько стран. Компания планирует осуществлять перевозки прямыми чартерными и регулярными рейсами с блокированием мест. Среди направлений — Таиланд, Египет, Турция, Куба, Венесуэла и Беларусь, с акцентом на наиболее популярные варианты среди российских туристов.

Фото: Openverse

Вот некоторые подробности о пунктах назначения:

Таиланд: На Пхукет, один из известных курортных островов Таиланда, можно будет добраться из семи городов России, включая Москву, Иркутск, Хабаровск, Красноярск, Новосибирск, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Рейсы будет выполнять российская авиакомпания "Икар".

Египет: Зимняя программа полетов в Египет включает рейсы в Хургаду из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга, а также рейсы в Шарм-эль-Шейх из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Оренбурга, Екатеринбурга и Уфы. Рейсы будут выполняться авиакомпанией "Икар".

Турция: Рейсы в Анталию запланированы из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга и Уфы. Авиакомпанией, ответственной за эти маршруты, является Turkish Southwind Airlines, специализирующаяся на авиаперевозках между Россией и Турцией.

Карибские острова: Авиакомпания Nordwind Airlines продолжит выполнять рейсы на Кубу и Венесуэлу в предстоящем зимнем сезоне.

Беларусь: Туроператор "Пегас" представил зимние туры в Минск с прямыми рейсами из Нижнего Новгорода и Перми. Выполнять эти рейсы будет отечественная авиакомпания Nordwind Airlines.

Кроме того, на зимний сезон будут доступны авиабилеты во Вьетнам, индийский курортный штат Гоа и Кыргызстан.

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