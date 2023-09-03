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Россиянин в Таиланде назвал 4 наши манеры, которые очень не нравятся тайцам

2:06
Туризм

Культура и традиции тайцев сильно отличаются не только от российских и европейских, но часто и от азиатских, поэтому для иностранцев многие моменты поведения могут показаться странными. Один из россиян, проживающих в Таиланде, в своем Дзен-канале поделился четырьмя основными привычками, которые не всегда нравятся местным жителям.

Россиянин в Таиланде назвал 4 наши манеры, которые очень не нравятся тайцам
Фото: openverse.org

Автор канала подчеркнул, что тайские правила поведения являются сложными и специфичными. Существуют определенные вещи, которые могут столкнуться с традициями Таиланда и вызвать негативную реакцию.

  • Рукопожатия

Тайцам не особо нравятся рукопожатия. Они, конечно, ответят на протянутую руку из вежливости, но восхищения этим жестом не вызовут. Если же таец сам инициирует рукопожатие, это считается проявлением большого уважения к иностранцу и его культуре.

  • Прикосновения

В Таиланде рекомендуется избегать физического контакта. Например, в пиковые часы в метро Бангкока неприлично дотрагиваться до плеча другого человека и спрашивать, собирается ли он выходить на следующей станции, сообщает "ТУРПРОМ". Также не стоит хлопать местных друзей по плечу или обнимать их при встрече.

  • Громкие высказывания

Кричать и громко ругаться в общественных местах не принято у тайцев. Это рассматривается как утрата собственного достоинства и низкий социальный статус. Люди, склонные к громким выражениям, могут оказаться не очень приветливо восприняты местным населением.

  • Признание ошибок

Для россиян нормально признать свою ошибку и смело сказать "Я был не прав" с последующей извинительной позицией. Однако для тайцев это считается утратой собственного достоинства и уважения в глазах окружающих. Тайцы, как правило, не готовы признавать свою вину или ошибку, предпочитая скрывать или игнорировать ситуацию. В случае извинения, они могут это сделать, но без упоминания о своей неправоте в конкретной ситуации.

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10 мифов про Таиланд, которые, БЕСЯТ!
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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