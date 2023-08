Премьер-министр Италии Джорджия Мелони стала участником необычного инцидента во время своей поездки в Албанию. Четверо итальянских туристов, оставив ресторан в городе Берат без оплаты, были названы Мелони "идиотами". Премьер-министр Албании Эди Рама обратил внимание на этот инцидент, связавшись с итальянской коллегой для обсуждения ситуации, сообщает "Турпром".

Фото: "our bill at Lily's Restaurant.. for six people with big appetites! food was fabulous, as our waitress told us it would be :)" by iwona_kellie is licensed under CC BY 2.0.