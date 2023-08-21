Премьер-министр Италии Джорджия Мелони стала участником необычного инцидента во время своей поездки в Албанию. Четверо итальянских туристов, оставив ресторан в городе Берат без оплаты, были названы Мелони "идиотами". Премьер-министр Албании Эди Рама обратил внимание на этот инцидент, связавшись с итальянской коллегой для обсуждения ситуации, сообщает "Турпром".
Джорджия Мелони лично оплатила счёт за туристов из своих денег. Посольство Италии в Албании подтвердило этот факт, выразив надежду на то, что подобные инциденты не повторятся. Министр сельского хозяйства Италии Франческо Лоллобриджида подчеркнул важность соблюдения международных норм и правил, а также национальной гордости. Он также поддержал инициативу Мелони по оплате счёта.
Владелец ресторана отметил, что четверо итальянцев похвалили качество еды, и такое поведение было для него первым случаем. Примечательно, что Эди Рама упомянул, что в этом году Албания ожидает большой приток итальянских туристов, которые предпочли эту страну из-за более доступных цен на отдых по сравнению с дорогой Италией.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Тема уступки Москве части украинских территорий ради членства в альянсе возникла после заявлений главы офиса генсека военного блока Стиана Йенссена.