Эксперт по туризму Николай Мельник рассказал, когда лучше бронировать горящие туры

1:38 Your browser does not support the audio element. Туризм

Эксперт в области туризма Николай Мельник рассказал о наилучшем времени для приобретения горящих туров. Этой информацией он поделился в беседе с журналистами из издания "Вечерняя Москва".

Фото: Правда.Ру

По словам Мельника, в августе не стоит рассчитывать на доступные горящие путевки. Однако через месяц можно будет найти билеты с небольшими скидками.

"Сейчас активный сезон, август – самое дорогое время, никаких горящих туров в этот период нет. Только если случается какое-то ЧП. Цены в этот период повышенные независимо от курса, и сейчас вылет в конце августа стоит дешевле, чем в ближайшие дни", — пояснил эксперт в сфере туризма.

Кроме того, туроператоры часто корректируют цены в соответствии с текущим спросом. По мнению Мельника, в настоящий момент все туры успешно продаются, и цены на них сохраняются на высоком уровне.

В случае снижения спроса и объема продаж в сентябре можно ожидать постепенного снижения стоимости горящих путевок.

Ранее в летний период 2023 года Турция впервые вошла в пятёрку самых дорогих зарубежных направлений для российских отдыхающих. Лидерами рейтинга стали Мальдивы, где средняя цена на десятидневный отпуск для двоих составила 390 тысяч рублей. На втором месте расположилась Куба (238 тысяч рублей), за ней Шри-Ланка (213 тысяч рублей) и Турция (183 тысячи рублей).

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