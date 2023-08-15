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У российской туристки изъяли на таможне более двух килограммов украшений после отдыха в Турции

1:45
Туризм

В аэропорту Минеральных Вод произошел инцидент с участием 34-летней российской туристкой , которая только вернулась из Стамбула. Она оказалась в центре внимания таможенников, когда в её багаже было обнаружено более двух килограммов ювелирных изделий. Сотрудники таможни задержали её и не позволили пройти через "зелёный коридор" из-за попытки незаконного ввоза в страну ювелирных изделии, о чем сообщает Mash в Telegram-канале.

У российской туристки изъяли на таможне более двух килограммов украшений после отдыха в Турции
Фото: Rodrigo Reyes Marin/AFLO

При беглом осмотре у туристки были обнаружены серебряные украшения с этикетками брендов класса люкс, таких как Tiffany, Bvlgari, Cartier и Chanel. Оперативно отреагировав на эту подозрительную находку, власти провели более тщательный досмотр ее багажа. Результат был поразительным: в чемоданах путешественницы было около двух килограммов ювелирных изделий.

"В ответ на расспросы она заявила, что везла все эти вещи в качестве подарков родственникам и другу, оценив их не более чем в 100 000 рублей", — уточняется в заявлении. Однако, учитывая значительное количество ювелирных изделий, персонал аэропорта подверг изделия тщательной оценке подлинности и рыночной стоимости.

В результате против нарушителя был возбужден иск по статье о недекларировании товаров. Согласно ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ, непредставление требуемого декларирования товаров может повлечь за собой штрафные санкции. Это может повлечь за собой наложение штрафа, размер которого зависит от стоимости товара. Кроме того, предметы, о которых идет речь, могут быть конфискованы.

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Ввоз ювелирных украшений и наручных часов для себя.
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
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