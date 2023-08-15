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Российская авиакомпания восстановит прямые рейсы на Бали

3:02
Туризм

Авиакомпания "Россия" готовится запустить прямые рейсы на остров Бали. Эту новость сообщил генеральный директор "Аэрофлота" — Сергей Александровский - в эксклюзивном интервью для издания "Ведомости".

Российская авиакомпания восстановит прямые рейсы на Бали
Фото: pixabay.com

Эксперт в области туризма, работающий в ITM group — Ирина Юрина, считает, что новые прямые авиарейсы привнесут новый поток туристов в Индонезию и позволят снизить стоимость туров для российских граждан.

Прямые рейсы всегда остаются наиболее комфортным выбором для путешественников. Они обеспечивают плавное путешествие без лишних пересадок и ускоряют прибытие к желанному пункту назначения. Как отметила Ирина Юрина из ITM group, такие рейсы дополнительно привлекают внимание к самому направлению, стимулируя интерес и спрос со стороны туристов.

"Это важный аспект, способствующий повышению продаж на альтернативных маршрутах," — подчеркнула она.

Рейсы авиакомпании "Россия" обещают стать более доступными вариантами для путешественников с ограниченным бюджетом. В отличие от перелетов с пересадками, прямые рейсы позволят сэкономить время и деньги. Экскурсии на остров Бали благодаря этой новой возможности станут более привлекательными для тех, кто предпочитает экономить, не теряя при этом в удобстве и качестве путешествия.

Индонезия, особенно остров Бали, всегда пользовалась популярностью у российских туристов. Удобный и комфортный перелет, предоставляемый авиакомпанией Qatar Airways, способствует этому интересу. Отмечается, что с апреля по ноябрь — наилучшее время для пляжного отдыха на Бали. В это время климат мягок, дожди редки, а вода в море приятно теплая и прозрачная. Следовательно, запуск полётной программы в высокий сезон позволит туристам максимально насладиться всеми удивительными аспектами этого уникального острова.

Не только Бали ожидает пополнение в списке маршрутов авиакомпании "Россия". В зимний период планируются регулярные рейсы в другие туристические направления — Пхукет и Бангкок. Жители Екатеринбурга и Хабаровска также смогут насладиться новыми возможностями для путешествий. Востребованный Гонконг и ряд районов Китая, таких как Хайнань, также находятся под рассмотрением компании.

Эксперты АТОР (Ассоциация Туроператоров России) подтверждают высокий интерес к новым маршрутам. Устранение основных барьеров — отсутствие прямых рейсов и высокие тарифы на пересадки — открывает новые горизонты для развития туризма. Представители туроператоров ожидают взрывной рост спроса на путешествия в Индонезию благодаря внедрению прямых рейсов от авиакомпании "Россия".

Ранее мы писали, что "Россия" будет выполнять рейсы на Кубу уже не два раза в неделю, а три. 

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Как попасть на Бали в 2023 | Перелет в 36 часов | Остров испытывает на прочность | Цены на жилье
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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