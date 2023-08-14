Дочерняя компания "Аэрофлота" с начала сентября будет летать на Кубу три раза в неделю

Авиакомпания "Россия", дочерняя компания группы "Аэрофлот", намерена увеличить частоту рейсов из Москвы в Варадеро, Куба, с 2 до 3 раз в неделю, начиная с 5 сентября. Рейсы запланированы по вторникам, четвергам и субботам на широкофюзеляжных самолетах Boeing 777, рассчитанных на 457 пассажиров (436 в эконом-классе и 21 в бизнес-классе). Возобновление рейсов в Варадеро произошло 1 июля после приостановки из-за прошлогодних санкций.

Фото: meliacuba .com

Генеральный директор "Аэрофлота" Сергей Александровский раскрыл планы по дальнейшему расширению, объявив, что рейсы в столицу Кубы Гавану начнутся с 27 декабря и будут выполняться два раза в неделю.

По данным Министерства туризма Кубы, с января по июнь страну посетило более 67 600 российских туристов, что на 45% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2022 году число российских туристов, прибывших на Кубу, составило около 54 000, что было на 70% меньше рекордных показателей 2021 года (178 000 прибытий).

Посольство России на Кубе прогнозирует, что к концу 2023 года Кубу посетят не менее 100 000 российских туристов. Эта оценка считается достижимой при текущем объеме авиаперевозок и может быть превышена при дальнейшем увеличении. Даже в летние месяцы российские туристы проявляют большой интерес к посещению Кубы. Запуск регулярных рейсов в Варадеро побудил туроператоров предлагать более широкий спектр направлений на Карибах, включая комбинированные туры в Гавану и Варадеро.

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